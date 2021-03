B.J. Thomas walczy z rakiem. Wokalista prosi o modlitwę

Znany z przeboju "Raindrops Keep Fallin' On My Head" amerykański wokalista B.J. Thomas ujawnił, że walczy z rakiem płuc IV stopnia zaawansowania. Choć 78-letni gwiazdor ma nadzieję, że wyzdrowieje, rokowania przy tego rodzaju chorobie nie są optymistyczne.

Reklama

B.J. Thomas poinformował, że choruje na raka płuc /Noam Galai /Getty Images

B.J. Thomas opublikował oświadczenie na temat swojego zdrowia, w którym ujawnił, że zmaga się z rakiem płuc IV stopnia zaawansowania.

Reklama

Wokalista popularny głównie w latach 60. i 70. podziękował rodzinie i fanom za wsparcie w tych trudnych chwilach.

"Chciałem wykorzystać tę wyjątkową okazję, by okazać wdzięczność Glorii, mojej cudownej żonie i opoce od ponad 53 lat, rodzinie, przyjaciołom i fanom. Jestem wdzięczny za to, że miałem możliwość nagrywać i wykonywać piękne piosenki popowe, country i gospel i dzielić się nimi z milionami z was na całym świecie" - powiedział B.J. Thomas.

78-letni wokalista poprosił fanów o modlitwę. Obecnie przechodzi on leczenie w Teksasie, gdzie mieszka od lat.

W IV stopniu raka płuc najczęściej stosuje się chemioterapię jako leczenie paliatywne. Według niektórych badań szanse na przeżycie pięciu lat od diagnozy ma mniej niż 10 procent pacjentów.

Największą popularność Thomasowi przyniósł utwór "Raindrops Keep Fallin' on My Head" autorstwa duetu Burt Bacharach i Hal David, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Butch Cassidy & the Sundance Kid" z 1969 r. W głównych rolach wystąpili Paul Newman i Robert Redford. Piosenka przyniosła mu nominację do Grammy.

Wideo B. J. Thomas - Raindrops Keep Falling On My Head (with Lyrics) (🎧)

W dorobku ma pięć tych statuetek, które zdobywał w latach 1977-1981.

Status przebojów zdobyły także piosenki "Hooked on a Feeling", "(Hey Won't You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song", "I'm So Lonesome I Could Cry" i "I Just Can't Help Believing" - wszystkie trafiły do Top 10 amerykańskiej listy.

W grudniu 1968 r. B.J. Thomas poślubił kompozytorkę Glorię Richardson. Mają trzy córki - Paige, adoptowaną z Korei Północnej Norę i Erin. Na początku lat 70. wokalista uzależnił się od alkoholu i narkotyków, co prawie doprowadziło do rozpadu małżeństwa z Glorią. Na prostą wyszedł w połowie lat 70., gdy najpierw jego żona przyjęła chrześcijaństwo, a on poszedł w jej ślady po miesiącu.