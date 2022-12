Kolekcja dodanych albumów pochodzi z koncertów, które grupa Pink Floyd zagrała w 1972 roku w Wielkiej Brytanii (m.in. w londyńskim Rainbow Theatre) w USA (Nowy Jork, Chicago i Los Angeles), Japonii, Francji, Niemczech, Belgii i Szwajcarii.

Rarytasem w tym zestawie jest minialbum zatytułowany "Alternative Tracks 1972", który zawiera koncertowe "przymiarki" zespołu do nagrania płyty "Dark Side Of The Moon", w tym remiks utworu "Any Colour You Like" i mash-up utworów "Speak To Me" oraz "Breathe (In The Air)". Wszystkie albumy zostały wydane przez wytwórnię Pink Floyd Music Ltd na licencji Sony.

Pink Floyd wydało aż 18 koncertów z 1972 roku

Jakość nagrań nie jest najlepsza, ale to nadal dość nieoczekiwany prezent dla fanów na tegoroczną Gwiazdkę.

Niemal dokładnie rok temu, 16 grudnia 2021 roku, zespół uraczył fanów podobną niespodzianką. Było to dwanaście rzadkich nagrań koncertów zarejestrowanych od stycznia 1970 roku do listopada 1971 roku. Co ciekawe, tamta partia archiwaliów muzycznych została usunięta z katalogu streamingowego zespołu w chwili opublikowania wspomnianych osiemnastu albumów.

Czy zatem należy się spieszyć z przesłuchaniem obecnego materiału? Zespół nie wydał na ten temat żadnego komunikatu.

