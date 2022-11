"Przed lockdownem pracowałem nad wersją 'Comfortably Numb', która mogłaby otwierać koncerty na trasie 'This Is Not A Drill'" - oświadczył Waters, przy okazji prezentacji utworu i teledysku na Twitterze, Instagramie i Facebooku. Muzyk wyjaśnił, że chciał nadać utworowi mroczniejszy wydźwięk, więc nagrał go w tonacji a-moll (pierwotnie piosenka skomponowana została w h-moll - przyp. red.) oraz usunął solówki za wyjątkiem tej zamykającej nagranie, w której - jak to ujął - "znajduje się rozdzierające solo wokalne jednej z naszych nowych sióstr Shanay Johnson". Wspomniana Johnson to chórzystka w obecnym zespole koncertowym Watersa.

Utwór "Comfortably Numb", który pierwotnie znalazł się na wydanym w 1979 roku albumie "The Wall", rok później wyszedł na singlu. Muzykę do niego skomponowali David Gilmour i Roger Waters. Autorem tekstu jest ten drugi. W obecnej wersji piosenka - jak chciałby Waters - ma być "sygnałem alarmowym dla społeczeństw" i "pomostem do lepszej przyszłości, w której będzie więcej rozmów i mniej rzezi".

Trasę "This Is Not A Drill" Waters rozpoczął 6 lipca koncertem w PPG Paints Arena w Pittsburghu. Występ zaczął od wygłoszenia ze sceny komunikatu, skierowanego do fanów. "Jeśli jesteś jednym z tych, którzy mówią 'Kocham Pink Floyd, ale nie mogę znieść politykowania Rogera', to dobrze by było, gdybyś spier... teraz do baru" - powiedział.

Muzyk jest znany z wygłaszania swoich opinii na temat polityki i wydarzeń na świecie. Opinii głównie krytycznych. Według niego bowiem każdy prezydent USA od czasów Ronalda Reagana, w tym Joe Biden, zasługuje na miano zbrodniarza wojennego, a świat zachodni jest zainteresowany przedłużaniem wojny na Ukrainie, w przeciwnym razie zamiast dostarczać jej broń, wymusiłby negocjacje pomiędzy rządami tego kraju i Rosji.

Trasa "This Is Not A Drill" ma się zakończyć w AO Arena w Manchesterze 10 czerwca 2023 roku. Wbrew wcześniejszym planom nie zagra w krakowskiej Tauron Arenie. Jego koncert w tym miejscu został odwołany właśnie ze względu na wspomniane kontrowersyjne opinie muzyka. Najbliżej naszego kraju Watersa można będzie zobaczyć i wysłuchać na żywo w Kopenhadze (17 kwietnia), Budapeszcie (23 kwietnia), Berlinie (17 maja), Paryżu (3 i 4 maja), Pradze (24 i 25 maja) i Londynie (6 i 7 czerwca).

Roger Waters jest współzałożycielem zespołu Pink Floyd. Odszedł z niego w 1985 roku, dwa lata po wydaniu przez zespół płyty "The Final Cut". W zasadzie nie tyle odszedł, co porzucił grupę, jak uważa obecny jej lider David Gilmour. Od tego czasu Waters i Gilmour co jakiś czas wymieniają się w mediach wrogimi, a w najlepszym razie nieprzychylnymi komentarzami na swój temat, choć muszą ze sobą współpracować biznesowo - z uwagi na zarządzanie spuścizną Floydów z najlepszego okresu grupy, właśnie tego z udziałem Watersa. Obaj panowie w pełni zgodni są jedynie co do tego, że nigdy nie wystąpią razem na scenie.

