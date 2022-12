Muzycy Avatar uciekli od zgiełku wielkiego miasta i nowoczesnego studia, nagrywając album w szwedzkiej dziczy.

Produkcją nowego materiału zajął się ponownie kanadyjski fachowiec Jay Ruston, który pracował z takimi wykonawcami, jak m.in. Anthrax, Mr. Bungle, Crobot, Stone Sour, Amon Amarth, Uriah Heep). Producent po raz pierwszy pracował ze Szwedami, kiedy miksował "Hail the Apocalypse".

"Każdy zespół zna wyzwanie, jakim jest uchwycenie wściekłości występu na scenie w nagraniach studyjnych. Tym razem nam się udało. Ten album krwawi czarną krwią" - mówią muzycy o "Dance Devil Dance".

Do tej pory poznaliśmy single "Dance Devil Dance" i "Valley of Disease", a do sieci właśnie trafił teledysk "The Dirt I'm Buried In".

Clip Avatar The Dirt I'm Buried In

W ramach trasy "Dance Devil Dance Tour" grupa zagra 18 marca 2023 r. w klubie Proxima w Warszawie.

Avatar - szczegóły płyty "Dance Devil Dance" (tracklista):

1. "Dance Devil Dance"

2. "Chimp Mosh Pit"

3. "Valley Of Disease"

4. "On The Beach"

5. "Do You Feel In Control"

6. "Gotta Wanna Riot"

7. "The Dirt I'm Buried In"

8. "Clouds Dipped In Chrome"

9. "Hazmat Suit"

10. "Train"

11. "Violence No Matter What" (Duet w/ Lzzy Hale).

