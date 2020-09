Ava Max z debiutem. Co sądzi o nazywaniu jej nową Lady Gagą? (płyta "Heaven & Hell")

18 września do sprzedaży trafił debiutancki album popowej sensacji Avy Max. Wokalistka, która na koncie ma takie przeboje jak: "Torn", "Sweet But Psycho" i "So Am I", w końcu zdradziła, co sądzi o porównywaniu ją do bardziej doświadczonych gwiazd.

Ava Max wypuściła długo wyczekiwany album / Steve Granitz/WireImage /Getty Images

Globalna popowa sensacja, której utwory wygenerowały cztery miliardy streamów - Ava Max - wydała 18 września wyczekiwany debiutancki album "Heaven & Hell".



Ava Max właściwie nazywa się Amanda Ava Koci.

Płyta zawiera osiem nowych utworów oraz znane już przeboje "Sweet But Psycho" (diamentowy status w Polsce), "So Am I" (podwójna platyna), "Torn" (platyna), "Salt" (podwójna platyna), "Kings & Queens" (platyna), czy najnowszy singel "Who's Laughing Now".

Cztery single z albumu dotarły na szczyt najczęściej odtwarzanych utworów w polskich rozgłośniach radiowych, a sam album w dniu premiery pokrył się w Polsce platyną.

Clip Ava Max Sweet but Psycho

"'Heaven & Hell' reprezentuje jasność i mrok, dobro i zło, anioła i diabła siedzących na twych ramionach. Chodzi mi o dwoistość wyzwań, którym na co dzień musimy stawiać czoła. Niektóre utwory są mroczne, inne bardziej pozytywne. 'Heaven & Hell' łączy je wszystkie" - wyjaśniała Ava.



Wraz z albumem Ava Max opublikowała teledysk do utworu "Naked", który nakręciła Hannah Lux Davis.

Media na całym świecie okrzyknęły wokalistkę: popową księżniczką, następczynią Madonny oraz nową Lady Gagą. Jednak to ostatnie określenie nie do końca przypadło do gustu samej zainteresowanej.



Clip Ava Max Naked

"Wiele osób mnie o niej porównuje, jest niesamowita, jest artystką dekady, więc nie trudno powiedzieć o niej coś złego. Myślę, że wiele osób nas do siebie porównuje, bo mamy blond włosy i nagrywamy pop, co jest dziwne. Ludzie nie powinni porównywać tak często kobiet" - mówiła "The Sun".

Dodała też, że takie porównania mają napędzać rywalizację między obiema piosenkarkami, której ta młodsza nie ma szans wygrać. "Widzę siebie jako siebie więc jestem tymi porównaniami zdziwiona. Mam wielu popowych idoli i każdy po części jest we mnie" - przyznała.