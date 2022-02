Audrey Horne biją w diabelski dzwon (nowa płyta "Devil's Bell")

"Devil's Bell", siódmy longplay metalowo-rockowego Audrey Horn z Bergen, będzie mieć swą premierę 22 kwietnia nakładem austriackiej Napalm Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Pierwszą od czterech lat płytę Norwegów promuje już singel do utworu tytułowego.

"Jesteśmy autentycznie przejęci tym, że wracamy i możemy zaprezentować wam 'Devil's Bell', pierwszy utwór z nowego albumu. Numer tytułowy posiada klasyczne brzmienie Audrey Horne, bliźniacze gitary, chwytliwe linie melodyczne i najmocniejszy fundament rytmiczny od czasów Fortu Knox. 'Devil's Bell' adresujemy do wybryków natury tego świata, sławiących nasze odmienności!" - powiedział Torkjell Rød alias Toschie, wokalista Audrey Horne.

Reklama

Przypomnijmy, że w szeregach Audrey Horne figurują także m.in. Arve Isdal vel Ice Dale, gitarzysta Enslaved, oraz Thomas Tofthagen, były gitarzysta Sahg.

Teledysk "Devil's Bell" Audrey Horne możecie zobaczyć poniżej:

Clip Audrey Horne Devil's Bell

Oto program albumu "Devil's Bell":

1. "Ashes To Ashes"

2. "Animal"

3. "Break Out"

4. "Return To Grave Valley"

5. "Danse Macabre"

6. "Devil's Bell"

7. "All Is Lost"

8. "Toxic Twins"

9. "From Darkness".