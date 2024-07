Audioriver 2024 ewakuowany. "Wasze bezpieczeństwo jest priorytetem"

Tegoroczny Audioriver odbywa się po raz pierwszy w Łodzi, w dniach 12-14 lipca. To jeden z najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce, który ściąga najsłynniejszych na świecie reprezentantów house'u, techno i drum&bassu oraz gwiazdy elektroniki zahaczające o pop, rock czy hip hop.

Pierwsza dnia festiwalu w okolicach godziny 23 organizatorzy wydali oświadczenie w sprawie ewakuacji festiwalu i odwołaniu wszystkich kolejnych planowanych na tę noc występów. Było to spowodowane warunkami atmosferycznymi.

"Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem. Wraz ze służbami zabezpieczającymi wydarzenie, podjęliśmy trudną decyzję o zamknięciu imprezy w dniu dzisiejszym. Nie mieliśmy żadnego wyboru. Znad Czech nadchodzi front burzowy, z nawałnicami silniejszymi niż te, których doświadczyliśmy w pierwszych godzinach imprezy. Prosimy Was o wyrozumiałość i cierpliwość. Działamy tak, by w tej trudnej sytuacji udowodnić Wam, że jesteśmy - tak jak przez cały rok - waszym favourite electronic music community. Do końca liczyliśmy, że uda nam się cieszyć muzyką" - czytamy w oświadczeniu. Jednocześnie poinformowano, że koncerty zaplanowane na sobotę odbędą się bez zmian.