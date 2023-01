Atrocious Filth na białym winylu. Płyta "OVV" limitowana do 333 sztuk

Historia tego trudnego do zaklasyfikowania zespołu zaczęła się w 1991 roku w Olsztynie. Pomimo że związany ze sceną metalową, od samego początku odstawał od klasycznego metalu brawurowymi pomysłami, które były trudne do zaakceptowania przez wielu słuchaczy. Dlatego też niektórzy zaliczają Atrocious Filth do metalu progresywnego i industrialnego razem z ówczesnym Kobongiem czy Kinsky. To co jest najbardziej charakterystyczne dla muzyki zespołu to nieszablonowe podejście do aranżacji i kompozycji oraz brutalność brzmienia.

Pierwszy skład tworzyli: nieżyjący już perkusista Krzysztof "Docent" Raczkowski (eks- Vader ), Sławomir "Małga" Jóźwiak (bas) oraz Andrzej "Andzi" Choromański (gitara). W zespole występowali też m.in. Leszek "Shambo" Rakowski (eks-Vader, Slashing Death), Maciej Iwan oraz Tomasz "Yogi" Adamski.

Z kolei płytę "OOV" nagrali: Andrzej Choromański (gitara), Tomasz Bardega (wokal) i Leszek Rakowski (bas) z Bartkiem Kuźniakiem jako producentem oraz gościnnie: Gerard Niemczyk, Tony Kinsky i Agnieszka Połubińska.