Atomic Witch przed premierą debiutanckiego albumu "Crypt Of Sleepless Malice"

Nad przebiegiem sesji nagraniowej "Crypt Of Sleepless Malice", debiutanckiego longplaya thrash / deathmetalowców z Cleveland, czuwał Nick Amato, perkusista Atomic Witch. Za miks i mastering odpowiadał Dan Swanö. Autorem okładki jest fiński artysta Chad Keith.

W kompozycji "Spooky Technology" zaśpiewał gościnnie Anthony Allen z Inoculation.

Pierwszy album Atomic Witch trafi na rynek 4 listopada nakładem - mającej swą siedzibę w Cleveland - Redefining Darkness Records (CD, na winylu, cyfrowo).



Z nowym numerem "Love Curse" Atomic Witch możecie się zapoznać poniżej:



Reklama

Wideo ATOMIC WITCH "Love Curse"

Sprawdźcie także wypuszczony we wrześniu singel "70,000 Skulls":

Wideo ATOMIC WITCH - 70,000 Skulls | Redefining Darkness Records

Na płycie "Crypt Of Sleepless Malice" Atomic Witch usłyszymy 11 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Intro"

2. "Psychic Miasma"

3. "Leather Noose"

4. "70,000 Skulls"

5. "Love Curse"

6. "Too Rotten To Die"

7. "She Drifts"

8. "Cemetery Mud"

9. "Spooky Technology"

10. "Casket Dagger"

11. "Crypt Of Sleepless Malice".