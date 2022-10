Atmasfera w swojej muzyce wykorzystuje etniczne elementy z różnych stron świata i łączą je z ukraińskimi i angielskimi słowami wraz z tekstami starożytnymi. Dodają do tego niecodzienny zestaw instrumentów: flet, harfa, harmonium, djembe, aż po intrygujący ksylofon czy buzuki.

"Power of Soul" to utwór przede wszystkim o wolności.

"Ta piosenka zrodziła się w nas jako refleksja nad wydarzeniami w Ukrainie. W jednej chwili cały twój świat i świat milionów ludzi został zniszczony. Do naszego domu dotarła wojna i straciliśmy pokój w naszym kraju, straciliśmy spokój, ale nigdy nie stracimy wolności. My i nasi rodacy kochamy wolność, a także cenimy i szanujemy wolność innych. Kultura ukraińska ma głębokie korzenie i tradycje, dlatego tą piosenką chcieliśmy zainspirować i wesprzeć wszystkich Ukraińców, aby przetrwali te trudne czasy, obdarzamy ich miłością i nadzieją" - mówią muzycy ukraińskiej grupy.

Obecnie Atmasfera przebywa w Polsce, organizuje koncerty dla pokoju wraz z akcjami charytatywnymi i zbiórkami. Mają one na celu wesprzeć ich rodaków, a także są podziękowaniem dla Polaków za ogromne wsparcie i solidarność sąsiedzką ponad granicami.

Wideo ATMASFERA - СИЛА ДУШІ / Power of the soul (music audio)

Atmasfera w "Must Be The Music" w Polsacie

Szeroka publiczność poznała grupę Atmasfera w drugiej edycji "Must Be The Music" w Polsacie (2011). Ekipa ze Lwowa awansowała do finału telewizyjnego show dzięki dzikiej karcie od słuchaczy radia RMF FM.

"Muzyka bardzo oryginalna, chce się was słuchać i na was patrzeć" - mówiła w programie Kora. "Morda sama się uśmiecha" - komentowała Elżbieta Zapendowska.

Na czele grupy stoją siostry: Anastasija Jaremczuk (Jamuna) - flet, wokal oraz Julija Jaremczuk (Kalindi) - instrumenty klawiszowe, wokal.



Ukraińska formacja wielokrotnie występowała w naszym kraju. Wzięła udział w takich imprezach jak: Etno Cross Festiwal, Etniczne Inspiracje czy festiwal Folkowo w Ostródzie. Zespół jest także laureatem nagrody Złoty Bączek za najlepszy koncert Sceny Folkowej Przystanku Woodstock 2008.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Atmasfera Every Step