atem z kolejnym singlem. Posłuchaj utworu "Smok"

"To utwór, który opowiada o szukaniu swojej tożsamości, o uczeniu się akceptacji samego siebie, ale jednocześnie także o walce ze swoimi ciemnymi stronami. Jest także próbą pogodzenia się z zastaną rzeczywistością i potrzebą odnalezienia w niej sensu. Symbolika smoka, który w pewnych kulturach/religiach ma skrajnie różne znaczenie, jest tutaj związana z poszukiwaniami swojego prawdziwego 'ja'". - opowiada Justyna Chachuła o utworze "Smok".

"Napisałam ten tekst w momencie, gdy zdałam sobie sprawę z tego, że muszę wykonać nad sobą wiele pracy, by poczuć się szczęśliwa. Nie chcę nigdy więcej być dla samej siebie wrogiem i zadawać sobie ciosów z powodu niezadowolenia ze swojego wyglądu, tego jak mówię, tego kim jestem. Musiałam wrócić do początku siebie, by zacząć siebie rozumieć. Ostatni rok był dla mnie czasem, w którym bardzo rozwinęła się moja samoświadomość i jestem z tego bardzo dumna. Warstwa muzyczna tej piosenki nie jest trudna i ciężka w odbiorze, co bardzo dobrze kontrastuje z mniej lekką tematyką. Jest to dla mnie bardzo osobisty utwór, ale właściwie cała płyta ma prywatny wydźwięk" - dodaje.

Clip atem Smok

atem - kim są?

atem to projekt wokalistki i autorki tekstów Justyny Chachuły. Od samego początku działalności współpracuje z dwoma gitarzystami - Krystianem Czerniewskim

i Hubertem Müllerem - z którymi nagrała już kilka utworów wielokrotnie goszczących na antenach ogólnopolskich i lokalnych rozgłośni radiowych. Już swoje początki atem łączą z sukcesami, m.in. na Festiwalu Młodych Talentów czy w ramach Jarocin Festiwal. Mają za sobą również wiele koncertów w całym kraju, w tym jako support Darii Zawiałow.

Ostatnie lata atem przeznaczyli na pracę nad nowym materiałem zapowiadającym płytę, do której, oprócz Krystiana i Huberta, Justyna zaprosiła także Radka Bednarka (bas) i Patryka Sobieckiego (perkusja) oraz Marcina Gajko (cenionego za współpracę m.in z Darią Zawiałow, Arturem Rojkiem, Brodką czy Rubensem) odpowiadającego za brzmienie utworów.