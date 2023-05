Astralborne: Zobacz teledysk do singla "War Vessel"

Utwór ten znajdziemy na "Across The Aeons", drugiej płycie muzyków z Toledo w stanie Ohio. "Kompozycja ta nadaje ton całemu albumowi; tematycznie, stylistycznie i muzycznie. To szybka, agresywna petarda, która odzwierciedla cztery lata ciężkiej zespołowej pracy. Choć numer ten brzmi surowo i nieubłaganie, nie zdradza zbyt wielu sekretów tej płyty. 'War Vessel' istnieje po to, by niszczyć" - napisali członkowie Astralborne.

Następcę debiutu "Eternity's End" z 2020 roku zarejestrowano w studiach Call Of The Yeti i North Shore, w których nad prawidłowym przebiegiem sesji nagraniowych czuwał Paul Fuzinski, grający na basie wokalista Astralborne. Miksem w Black Moon Recordings zajął się Unnus Latif, a masteringiem frontman Orden Ogan Sebastian "Seeb" Levermann w swoim niemieckim studiu Greenman. Okładkę zaprojektował ponownie hiszpański artysta Juanjo Castellano.

W utworze "December Flower" wystąpił gościnnie Steve Redmond z Foretoken i The Day Of The Beast, a w instrumentalnej kompozycji "Promethean Fire" Yegor Savovin z Fires In The Distance.

Drugi longplay Astralborne będzie mieć swą premierę 28 lipca w barwach kalifornijskiej Prosthetic Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Powstały do singla "War Vessel" teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo ASTRALBORNE - WAR VESSEL (OFFICIAL VIDEO)

Astralborne - szczegóły płyty "Across The Aeons" (tracklista):

1. "Exordium“

2. "War Vessel“

3. "Nocturneous"

4. "Skybreaker"

5. "Gemini"

6. "December Flower"

7. "Promethean Fire"

8. "Star Of Extinction"

9. "Paradigm Shift"

10. "The Pillars Of Creation"

11. "Across The Aeons"

12. "Cadence Of Sorrow".