Asphyx: Szczegóły premiery płyty "Necroceros"

22 stycznia 2021 roku fani death metalu będą mogli sięgnąć po nowy album Asphyx.

Zespół Asphyx przygotował nową płytę /materiały prasowe

"Necroceros", 10. duży album pionierów doom / death metalu z Niderlandów, pojawi się na rynku z nalepką niemieckiej Century Media Records.

Pierwsza od pięciu lat płyta Asphyx dostępna będzie w wersji CD, cyfrowo, w dwóch edycjach winylowych oraz w limitowanych pakietach z materiałem DVD dołączanym do CD lub dwupłytowego albumu winylowego.

Poznaliśmy także pierwszy singel z nowego longplaya Asphyx.

Do utworu "Botox Implosion" nakręcono teledysk w reżyserii Maurice'a Swinkelsa z Younique Film (Legion Of The Damned, Exodus, Kataklysm).

Wideoklip "Botox Implosion" Asphyx możecie zobaczyć poniżej:

Oto lista utworów albumu "Necroceros":

1. "The Sole Cure Is Death"

2. "Molten Black Earth"

3. "Mount Skull"

4. "Knights Templar Stand"

5. "Three Years Of Famine"

6. "Botox Implosion"

7. "In Blazing Oceans"

8. "The Nameless Elite"

9. "Yield Or Die"

10. "Necroceros".