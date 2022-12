Ashen Horde przed premierą płyty "Antimony"

Okładkę "Antimony", czwartego albumu kwartetu z Kalifornii, zaprojektował Niklas Sundin, wieloletni gitarzysta szwedzkiego Dark Tranquillity i rozchwytywany artysta grafik.

Pierwsza od czterech lat płyta Ashen Horde trafi na rynek 27 stycznia 2023 roku nakładem indyjskiej Transcending Obscurity Records (CD w digipacku, drogą elektroniczną).



Dodajmy, że w składzie Ashen Horde figurują grający na gitarze wokalista Trevor Portz, wokalista Stevie Boiser, a także australijski perkusista Robin Stone oraz basista o swojsko brzmiącym nazwisku Igor Panasewicz.

Reklama

Teledysk do nowego numeru "The Physician" Ashen Horde możecie zobaczyć poniżej:

Clip Ashen Horde The Physician

Ashen Horde - szczegóły albumu "Antimony" (tracklista):

1. "Summoning"

2. "The Throes Of Agony"

3. "The Consort"

4. "The Barrister"

5. "The Physician"

6. "The Courtesan"

7. "The Disciple"

8. "The Neophyte"

9. "Animus Nocendi"

10. "Knives".