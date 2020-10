Ashanti świętuje 40. urodziny gorącym zdjęciem. Fani pod wrażeniem!

Z okazji swoich 40. urodzin wokalistka Ashanti pochwaliła się nowymi zdjęciami w bikini.

Ashanti pokazała, jak świętuje urodziny na Instagramie /AJM /East News

Wokalistka na Instagramie pokazała jak świętuje swoje kolejne urodziny. W sieci pojawiły się zdjęcia, jak opala się w bikini. Wpisy spodobały się fanom gwiazdy, zdobywając ponad kilkaset tysięcy polubień w niecała dobę.

Instagram Post

Instagram Post

Nazywana księżniczką hip hopu Ashanti 13 października skończyła 40 lat. Zainteresowanie muzyką przejawiała od dziecka - jako sześciolatka śpiewała już w lokalnym chórze gospel.

Debiutancka płyta wokalistki zatytułowana po prostu "Ashanti" ujrzała światło dzienne w 2002 roku. W zaledwie tydzień od premiery album w Stanach Zjednoczonych kupiło ponad pół miliona osób.

Dyskografię artystki zamyka album "Breaveheart", który jest piątą płytą w jej dorobku. Wydawnictwo ukazało się w 2014 roku, a promował je singel "Never Should Have".

Jednym z najpopularniejszych utworów w portfolio Ashanti jest kawałek "Foolish", który znalazł się na pierwszej płycie wokalistki. Teledysk do tego utworu osiągnął w serwisie Youtube liczbę ponad 149 mln wyświetleń, a wyreżyserował go jego producent Irvin Gotti.