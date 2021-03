Artillery: Album "X" gotowy. Kiedy premiera?

Weterani thrash metalu z duńskiego Artillery przygotowali nową płytę.

Reklama

Zespół Artillery przygotował nowy materiał /materiały prasowe

"X", 10. album w blisko 40-letniej historii Artillery, zarejestrowano w studiu Medley w Kopenhadze, ponownie pod okiem producenta Sørena Andersena, który zagrał dodatkowo na klawiszach w kompozycji "The Ghost Of Me".

Reklama

"Zależało nam na typowych znakach rozpoznawczych Artillery, riffach i chwytliwości w zwyczajowym połączeniu z agresją i melodią. Zawsze staramy się łączyć melodyjny thrash metal z elementami ciężkiego brzmienia z lat 70. i 80., tym razem jednak wzbogaciliśmy niektóre utwory o nowe pierwiastki" - mówi Michael Stützer, gitarzysta Artillery.

Przypomnijmy, że pierwsza od trzech lat płyta Duńczyków powstał już bez udziału Mortena Stützera, młodszego brata Michaela, gitarzysty i współzałożyciela Artillery, który po ciężkiej chorobie zmarł 2 października 2019 roku. Jego miejsce zajął Kræn Meier, który koncertował w szeregach Artillery od 2017 roku.

Longplay "X" będzie mieć swą premierę 7 maja nakładem Metal Blade Records (CD, winyl, cyfrowo).

"In Thrash We Trust", pierwszego singla z płyty "X" Artillery, możecie posłuchać poniżej:

Wideo Artillery - In Thrash We Trust (OFFICIAL)

Oto program albumu "X":

1. "The Devils Symphony"

2. "In Thrash We Trust"

3. "Turn Up The Rage"

4. "Silver Cross"

5. "In Your Mind"

6. "The Ghost Of Me"

7. "Force Of Indifference"

8. "Varg I Veum"

9. "Mors Ontologica"

10. "Eternal Night"

11. "Beggars In Black Suits".