Art Laboe urodził się 7sierpnia 1925 roku w Salt Lake City.

Słynny disc jockey powszechnie uznawany za twórcę frazy "Oldies but goodies" ("Stare, ale jare"). Jedną z innowacji, jakie wprowadził do świata radia, było przyjmowanie próśb i dedykacji, co zapoczątkował podczas II wojny światowej.

Wideo Art Laboe's Dedicated To You Vol.1

Organizował także potańcówki, podczas których grał muzykę rock 'n' roll i przyciągał młodą publiczność złożoną z białych, czarnych i latynoskich fanów. Jego występy były tak popularne, że przypisuje się mu pomoc w zakończeniu segregacji w Południowej Kaliforni.

Zmarł w piątek 7 października w swoim domu w Palm Springs. 2 tygodnie wcześniej zdiagnozowano u niego zapalenie płuc.

Ostatnią audycję zarejestrował tydzień temu, została wyemitowana w niedzielę 8 października wieczorem.