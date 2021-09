Armagedon według Manimal

Czwarty album Manimal trafi pod sklepowe strzechy 8 października nakładem hamburskiej AFM Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), na winylu (w dwu kolorach) oraz drogą elektroniczną.

"Purgatorio", poprzedni longplay kwartetu z Goeteborga, miał swą premierę na początku września 2018 roku.

Dodajmy, że powstały w 2001 roku Manimal obchodzi właśnie 20. urodziny.

Formacja wypuściła niedawno teledysk do nowego utworu "Burn In Hell". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Burn In Hell

Sprawdźcie także opublikowany już w marcu wideoklip do singla "Forged In Metal":

Reklama

Clip Forged In Metal

Oto lista kompozycji albumu "Armageddon":

1. "Burn In Hell"

2. "Armageddon"

3. "Slaves Of Babylon"

4. "Forged In Metal"

5. "Chains Of Fury"

6. "Evil Soul"

7. "Path To The Unknown"

8. "Master Of Pain"

9. "Insanity"

10. "The Inevitable End".