Główną scenę festiwalu otworzył niezawodny duet SARAPATA , który ma za sobą premierę nowego albumu "Radical Kindness" . Znani z kolaboracji ze znanymi polskimi artystami zaprezentowali przed publicznością szerokie spektrum elektroniki. Nie brakowało techno, elementów house'u, a wielu utworom towarzyszyła gitara elektryczna! Można było się spodziewać, że to będzie tylko DJ set, ale jak się okazuje, panowie przygotowali wszystko w postaci tzw. live actu, który zdecydowanie odbiega od standardowego miksowania piosenek na kontrolerze.

Rozbrzmiały takie utwory jak "Rocznik 92", czyli remiks singla Arka Kłusowskiego, czy "On My Way Back" nagrany z Martą. Wielu z nim towarzyszyły wizualizacje w postaci ukazujących się tekstów, a w przypadku tej drugiej piosenki pojawiły się także kadry z teledysku.