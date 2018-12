Ariana Grande z nowym utworem "Imagine"

Ariana Grande zaprezentowała kolejną nową piosenkę zatytułowaną "Imagine".

Ariana Grande nie zwalnia tempa /Neilson Barnard /Getty Images

Ariana Grande nie przestaje zaskakiwać. Po dobrze przyjętym singlu "Thank U, Next" zaprezentowała kolejny nowy utwór - "Imagine".

Już jakiś czas temu amerykańska wokalistka poinformowała, że planuje wydać nową płytę, następcę albumu "Sweetener" z tego roku.

"Duża część tego albumu opłakuje nieudane, ale ważne, piękne relacje w moim życiu (a także celebruje wzrost / odkrywanie nowej niezależności)" - napisała Ariana Grande na Twitterze.

"Ale dla tych z was, którzy pytają o 'Imagine': powiedziałabym, że jeśli 'Thank U, Next' = akceptacja... 'Imagine'" = zaprzeczenie. Mam nadzieję, że to ma sens" - dodała jeszcze wokalistka.

Posłuchaj utworu "Imagine":



Clip Ariana Grande imagine (lyric video)

Przypomnijmy, że jak dotąd Ariana Grande nie promowała swojej płyty "Sweetener". Wpływ na to miał splot wielu nieprzyjemnych zdarzeń, które zmusiły ją do wycofania się z mediów.



Amerykanka w przeciągu ostatnich paru lat przeszła przez sporo traumatycznych wydarzeń - zaczynając od śmierci ukochanego dziadka, a kończąc na zamachu podczas jej koncertu w Manchesterze. 7 września, z powodu przedawkowania narkotyków, zmarł Mac Miller, z którym Ariana Grande spotykała się od sierpnia 2016 roku do maja 2018 roku. Informacja ta była dla wokalistki ogromnym ciosem. Dodatkowo po śmierci rapera na Arianę spadła fala hejtu od fanów obwiniających ją o to, co się stało.