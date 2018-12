Ariana Grande: Teledysk "Thank U, Next" bije rekordy YouTube

Zapowiadający nową płytę Ariany Grande teledysk do singla "Thank U, Next" ma już ponad 87 mln odsłon w niewiele ponad dwa dni od premiery.

Ariana Grande prezentuje nowy teledysk /Michael Loccisano /Getty Images

Na początku listopada Ariana Grande niespodziewanie ogłosiła, że planuje wydanie kolejnej płyty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ariana Grande - seksowna ikona popu 123RF/PICSEL

Reklama

Pierwszym singlem zwiastującym nowy materiał jest piosenka "Thank U, Next". Cały utwór poświęcony jest zakończonym związkom piosenkarki.

W piosence "Thank U, Next" Ariana Grande rozlicza się ze swoją przeszłością. Gwiazda śpiewa wprost o swoich byłych partnerach.

Singel wzbudził ogromne zainteresowanie. W serwisie streamingowym Spotify utwór przekroczył granicę 100 milionów odtworzeń w rekordowym czasie 11 dni.



Opublikowany 30 listopada teledysk także bije rekordy. W tym samym czasie podczas premiery klip oglądało około 829 tysięcy osób, które dodały 516 tysięcy komentarzy. To spowodowało tak duże obciążenie, że wiadomości użytkowników były publikowane z opóźnieniem.

"Ariana, twój nowy teledysk jest tak dobry, że rozsadził internet (a przynajmniej trochę opóźnił publikację komentarzy)" - napisał zespół YouTube na Twitterze, nie kryjąc podziwu dla piosenkarki.

Grande ustanowiła też nowy rekord dla najczęściej odtwarzanego klipu w pierwszym dniu od premiery. Wynik ponad 47 mln odsłon jest lepszy od poprzedniego rekordu należącego do południowokoreańskiego zespołu BTS i ich klipu "Idol" (45,9 mln).

Clip Ariana Grande thank u, next

Sprawdź tekst i tłumaczenie utworu "Thank U, Next" w serwisie Teksciory.pl!

W klipie, który jest utrzymany w klimacie amerykańskiego kina dla nastolatków, można dostrzec nawiązania do kilku kultowych filmów - "Wredne dziewczyny", "Dziś 13, jutro 30", "Dziewczyny z drużyny" czy "Legalna blondynka".