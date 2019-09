Ariana Grande, Miley Cyrus i Lana Del Rey razem. Zobacz teledysk "Don't Call Me Angel"

Ponad 23 mln odsłon ma już wypuszczony w piątek (13 września) teledysk "Don't Call Me Angel". Piosenkę promującą film "Aniołki Charliego" wykonują Ariana Grande, Miley Cyrus i Lana Del Rey.

Ariana Grande, Miley Cyrus i Lana Del Rey w teledysku "Don't Call Me Angel" /Universal Music Polska

15 listopada do kin trafią "Aniołki Charliego" - po raz pierwszy w historii franczyzy reżyserowane przez kobietę - Elizabeth Banks.

Wideo Araian Grande odwołała trasę koncertową (Cover Video/x-news)

Nowe Aniołki - Kristen Stewart, Naomi Scott i Ella Balinska - na ekranie wspierać będzie piosenka "Don't Call Me Angel (Charlie's Angels)", którą śpiewają gwiazdy popu: Ariana Grande, Miley Cyrus i Lana Del Rey.



Współautorkami utworu są same artystki, a za produkcję odpowiadają Max Martin i ILYA. Producentami ścieżki dźwiękowej do "Aniołków Charliego" są Ariana Grande, Savan Kotecha oraz Scooter Braun. Cały soundtrack trafi do serwisów 1 listopada.

"Było dla mnie bardzo ważne, by rozpocząć kampanię promocyjną 'Aniołków Charliego' piosenką z silnymi kobietami i silnymi głosami - ale nie spodziewałam się, że uda nam się połączyć trzy największe wokale współczesnego popu! To spełnienie marzeń. Ariana, Miley i Lana przekroczyły wszelkie oczekiwania. Ich piosenka po prostu kopie tyłki!" - cieszy się Elizabeth Banks.

Clip Ariana Grande Don't Call Me Angel (Charlie’s Angels) - & Miley Cyrus, Lana Del Rey

