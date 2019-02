Ariana Grande królową Instagrama. Zdetronizowała Selenę Gomez

Ariana Grande została najczęściej obserwowaną kobietą na Instagramie. 26-letnia wokalistka zdetronizowała swoją koleżankę Selenę Gomez.

Ariana Grande jest najpopularniejsza na Instagramie /NBC /Getty Images

Arianę Grande na Instagramie obserwuje obecnie ponad 146,5 miliona użytkowników. To o prawie 150 tysięcy więcej fanów w serwisie społecznościowym niż posiada Selena Gomez.



Do zmiany liderki doszło w poniedziałek 25 lutego. Obecnie Ariana Grande jest drugą najpopularniejszą osobą na Instagramie. Na pierwszym miejscu z liczbą 156 milionów obserwujących znajduje się Cristiano Ronaldo.

Magazyn "Billboard" stwierdził natomiast, że w ciągu ostatnich czterech miesięcy na profil Grande zaczęło obserwować aż 13 milionów użytkowników. To efekt uboczny intensywnej promocji albumu "Thank U, Next" (posłuchaj tytułowej piosenki!), który ukazał się 8 lutego.



Gomez natomiast w związku z ostatnimi problemami zdrowotnymi miała kolejną przerwę od mediów społecznościowych.



Przypomnijmy, że Ariana Grande we wrześniu 2019 roku wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie.