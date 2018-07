Ariana Grande "God Is A Woman": Posłuchaj trzeciej zapowiedzi "Sweetener"

"God Is A Woman" to trzeci singel Ariany Grande, który promuje jej nadchodzący album "Sweetener". Do numeru nakręcono również lyric video, a jego autorem został Chris Shelley. Nowa płyta wokalistki do sprzedaży trafi 17 sierpnia.

Ariana Grande promuje "Sweetener" /Jamie McCarthy /Getty Images

W pracach nad "God Is A Woman" udział brali Ariana Grande, Max Martin, Savan Kotecha i Rickard Goransson. Produkcją piosenki zajęli się ILYA i MXM.

Reklama

Oprócz lyric video fani piosenkarki otrzymają teledysk nakręcony przez Dave'a Mayersa. Na razie nie wiadomo, kiedy klip trafi do sieci.

Ariana "God Is A Woman" promuje specjalnie stworzoną okładką, na której pozuje nago.

Przypomnijmy, że numerami promującym "Sweetener" są utwory: "The Light Is Coming" i "No Tears To Cry".



Posłuchaj "God Is A Woman":