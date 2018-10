Arek Kłusowski jest "Po tamtej stronie": Posłuchaj nowej piosenki

Poniżej możecie posłuchać piosenki "Po tamtej stronie", która zapowiada nowy album Arka Kłusowskiego, finalisty trzeciej edycji "The Voice of Poland" i uczestnika ostatniego "Idola".

Arek Kłusowski prezentuje nową piosenkę /Wiktor Franko /materiały prasowe

Pochodzący z Rzeszowa wokalista, kompozytor i tekściarz Arek Kłusowski popularność zdobył dzięki programowi "The Voice of Poland", w którym zajął trzecie miejsce. Jego sceniczny wizerunek zawsze był szeroko komentowany. Ma na swoim koncie ponad 30 nagród muzycznych zdobytych w kraju i za granicą m.in. we Włoszech, Bułgarii czy na Litwie. Zagrał ponad 500 koncertów u boku m.in. Ewy Farnej, Afromental, Budki Suflera, Lady Pank czy Dżemu. Wiosną 2017 roku przypomniał się telewidzom występując w reaktywowanym "Idolu".

Wideo Idol - Odcinek 2 - Arek Kłusowski

Kłusowski jest pomysłodawcą i producentem ogólnopolskiego projektu muzycznego "Tribute to Jantar" w hołdzie dla Anny Jantar. Wokalista ma na swoim koncie współpracę m.in. z synem Gary'ego Moora - Jackiem Moorem oraz z Jennifer Batten, słynną gitarzystką Michaela Jacksona.

Bierze udział w projektach z piosenkami Leonarda Cohena i Jaromira Nohavicy (z Marianem Opanią), Edwarda Stachury (spektakle z Romanem Kołakowskim) i Toma Waitsa. Pisze także teksty dla m.in. Ewy Farnej, Mateusza Ziółko i chóru Sound'n'Grace.

"Życie pisze różne scenariusze, mój na pewno nie był komediowy. Opowieść, którą przedstawiam to zapis wydarzeń, o których mogłem opowiedzieć, będąc już 'Po tamtej stronie'" - opowiada Arek Kłusowski.

Wideo The Voice of Poland III - Chłopak czy dziewczyna? - Przesłuchania w Ciemno

"Zawsze kiedy piszę piosenkę, doświadczam emocjonalnego ekshibicjonizmu. Każdy tekst jest dla mnie niezwykle osobisty i szczery. 'Po tamtej stronie' to moja historia, niestety bez happy endu. To duży kontrast emocjonalny. Smutna historia przedstawiona za pomocą pozytywnych dźwięków" - dodaje wokalista.

Wideo Arek Kłusowski - Po tamtej stronie (Official Audio)

Wiosną 2019 r. ma się ukazać jego płyta, która zawierać będzie 14 utworów do których tekst i muzykę Arek napisał we współpracy m.in. z Michałem Kushem, Darią Zawiałow, Michałem Wasilewskim, Maciejem Sawochem, Marcinem Kuczewskim, Arkadiuszem Koperą.



"Nadchodzący album jest dla mnie niezwykle ważnym przeżyciem. To mój powrót na scenę z autorskim materiałem po dłuższej przerwie. W utworach, które znalazły się na krążku zawarłem wszystkie istotne dla mnie kwestie, które zaprzątały mi głowę w ostatnich latach. Przede wszystkim są to historie o traumach, porażkach i upadkach, których doświadczyłem. Ta płyta to dla mnie pewnego rodzaju terapia, dzięki której stanąłem na nogi i niezwykle dojrzałem. Nigdy wcześniej tak szczerze i otwarcie nie mówiłem o swoim życiu. Cieszę się, że dopiero teraz mogę podzielić się ze słuchaczami swoją muzyką, ponieważ czuję się świadomym i dorosłym twórcą. W świecie nic nie dzieje się bez przyczyny" - opowiada Kłusowski.



Kilka piosenek z nadchodzącego albumu stanowiło tło muzyczne popularnego serialu "Druga szansa".