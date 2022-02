"Mankind's Odyssey", nowy longplay międzygalaktycznych heavymetalowców z Mazowsza, zarejestrowano w Demontażownia Studio pod okiem Damiana "Fons" Biernackiego, który w 2019 roku czuwał także nad przebiegiem nagrań singla "Saviors Of The Universe" grupy Aquilla.



Następca debiutanckiego longplaya "The Day We Left Earth" (2017 r.) trafi na rynek 22 lutego nakładem stołecznej Ossuary Records (CD, cyfrowo). Zespół planuje również wypuszczenie w najbliższej przyszłości wersji winylowej i edycji kasetowej, czym zajmie się Jawbreaker Records.



Reklama

Premierową kompozycję "Arrival" formacji Aquilla możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Aquilla - Arrival (Lyric Video)

Oto program albumu "Mankind's Odyssey":



1. "Echoes Of The Past"

2. "Arrival"

3. "Pathfinder"

4. "Scarlet Skies"

5. "The Awakening"

6. "Rapt In Darkness"

7. "Intersection"

8. "Saviors Of The Universe"

9. "New Dawn Of Evadera"

10. "Zero (2021)".