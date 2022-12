Apokalipsa wg Rotten Sound (nowa płyta "Apocalypse")

"Apocalypse" będzie ósmym albumem fińskiego kwartetu, którego aktualnym wydawcą jest francuska wytwórnia Season Of Mist. Premiera nowej płyty Rotten Sound odbędzie się 23 marca 2023 roku.

W obecnym składzie Rotten Sound odnajdujemy nowego basistę Mattiego Raappanę, który wstąpił w szeregi zespołu w 2021 roku. Dodajmy, że w 2023 roku Rotten Sound obchodzić będzie 30. urodziny.



W 2018 roku Finowie wypuścili EP-kę "Suffer To Abuse", którą promowali utworem "Harvester Of Boredom". Możecie go sobie przypomnieć poniżej:



Rotten Sound - szczegóły albumu "Apocalypse" (tracklista):

1. "Pacify"

2. "Equality"

3. "Sharing"

4. "Apocalypse"

5. "Suburban Bliss"

6. "Renewables"

7. "Newsflash"

8. "Digital Bliss"

9. "True And False"

10. "Denialist"

11. "Nothingness"

12. "Fight Back"

13. "Patriots"

14. "Ownership"

15. "Science"

16. "Empowered"

17. "Breach"

18. "Inflation".