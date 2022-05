Apokalipsa wg Defiatory (nowa płyta "Apokalyps")

"Apokalyps", nowy materiał thrashmetalowców z Umeå, nagrano i wyprodukowano na własną rękę; miks wykonał Patric Wall, basista Defiatory, a mastering Erik Lindberg w studiu Ekens Ljudkross. Okładkę pierwszego od czterech lat longplaya Szwedów zaprojektował wokalista formacji Martin Runnzell.



Trzeci album Defiatory trafi pod sklepowe strzechy 3 czerwca nakładem rodzimej Black Lion Records. Płyta dostępna będzie w wersji CD, drogą elektroniczną oraz w limitowanych nakładach na winylu i kasecie.



"Hades Rising", poprzedni album Defiatory, miał swą premierę w maju 2018 roku.



Grupa opublikowała niedawno nowy utwór "Belligerent And Hostile", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo Defiatory - Belligerent and Hostile (Official Track 2022) | Black Lion Records

Na płycie "Apokalyps" usłyszymy następujące utwory:

1. "Apokalyps"

2. "Only War"

3. "Belligerent And Hostile"

4. "Into The Unknown"

5. "No Place To Hide"

6. "Knives"

7. "Let Them Burn"

8. "Assassinate"

9. "Counting Bones".