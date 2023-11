Any Given Day: Zobacz teledysk do tytułowego utworu z nowej płyty "Limiteless"

Pierwszą od czterech lat płytę zespołu z Gelsenkirchen zmiksował Andy Posdziech, gitarzysta Any Given Day. Miksem zajął się Marvin Kinkel.

Czwarty longplay Niemców będzie mieć swą premierę 26 stycznia 2024 roku nakładem hamburskiej wytwórni Arising Empire. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu, cyfrowo oraz w postaci limitowanego boksu.

Następcę albumu "Overpower" (2019 r.) promowały do tej pory trzy single: "Apocalypse", "Get That Done" i "Unbreakable". Any Given Day podzielili się niedawno z fanami czwartym singlem do tytułowej kompozycji z płyty "Limitless". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Limitless

Any Given Day - szczegóły albumu "Limiteless" (tracklista):

1. "Get That Done"

2. "Unbreakable"

3. "Limiteless"

4. "Come Whatever May"

5. "Apocalypse"

6. "Shockwave"

7. "Best Time"

8. "My Way"

9. "H.A.T.E."

10. "Broken Guardian"

11. "Shadow Walker".