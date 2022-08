Antropofagus: Album "Origin" w szczegółach

Na "Origin", pierwszej od pięciu lat płycie brutalnych deathmetalowców z Półwyspu Apenińskiego, znajdzie się 10 nowych utworów nagranych i zmiksowanych w MK2 Recording Studio przez perkusistę formacji Davide Billia (eks-Hour Of Penance, Beheaded). Mastering odbył się w białostockim Hertz Studio pod okiem Wojtka Wiesławskiego (m.in. Vader, Behemoth, Decapitated). Okładkę przygotował Stefano Mattioni.

Gościnnie na albumie zagrali Mick Montaguti (Electrocution), Matt Sotelo (Decrepit Birth) oraz Dallas Toler-Wade (Narcotic Wasteland, eks-Nile).

"Jestem naprawdę zadowolony z całości pracy; od struktury albumu po produkcję, której kuratorem był Davide Billia w studiu MK2. Chociaż pandemia spowodowała fizyczne ograniczenia, dała nam również czas na pracę we własnym tempie, a aranżując utwory osiągnęliśmy poziom znacznie wyższy niż wszystko, co do tej pory robiliśmy. Jestem naprawdę zadowolony, że udało nam się napisać ten album we czwórkę, pracując ze sobą razem w bardzo zjednoczony sposób. Słychać to w każdym utworze" - zapewnia Francesco Montesanti, gitarzysta Antropofagus.



"Każdy z nas odegrał ważną rolę w fazie produkcji i postprodukcji; włożyliśmy w to całe serce i duszę. Efektem jest bardzo szybki album, który nigdy nie traci tempa. Okładka została zaprojektowana przez Stefano Mattioniego. Wróciliśmy do pracy z grafiką komputerową i uważamy, że będzie to nasza najlepsza okładka, odzwierciedlająca zespół, który jest nowoczesny, ale nigdy nie narusza fundamentów prawdziwego death metalu" - dodał Montesanti.



"Origin" będzie pierwszym longplayem Antropofagus z udziałem wokalisty Paolo Chiti, który dołączył do grupy już w 2017 roku.



"Do napisania tekstów zainspirowało mnie wiele różnych źródeł. Od wszechobecnego 'Necronomiconu' Lovecrafta, przez sumeryjską demonologię, mitologię egipską i klasyczne filmy, takie jak 'Egzorcysta' czy 'Hellraiser', po te bardziej nowoczesne, takie jak 'Void' czy seria 'Stranger Things'. Wszędzie tam, gdzie znalazłem trochę ciemności, żywiłem się tą ciemnością i przelewałem ją do moich tekstów; jestem bardzo zadowolony z rezultatów. Jestem też szczególnie dumny z mich wokali. To pierwsza płyta, którą nagrałem z zespołem i mam nadzieję, że mój styl zadowoli fanów oldskulowego Antropofagus, a może nawet pomoże nam zdobyć nowych" - prognozuje frontman Antropofagus.

Czwarty longplay Antropofagus trafi na rynek 28 października nakładem pilskiej Agonia Records.



Pierwszy singel z płyty "Origin" oraz towarzyszący mu wideoklip mamy poznać we wrześniu.



"M.O.R.T.E. - Methods Of Resurrection Through Evisceration", poprzedni materiał Antropofagus, możecie sobie przypomnieć poniżej:



Wideo ANTROPOFAGUS - M.O.R.T.E. (OFFICIAL FULL ALBUM STREAM 2017) [COMATOSE MUSIC]





Antropofagus - szczegóły albumu "Origin":

1. "Origin"

2. "Downward The Spiral"

3. "While Nothingness Slithers"

4. "Oppressed Suffering"

5. "The Slaver Ascension"

6. "Of Prosperity And Punishment"

7. "Ia Anth Etbrae Gagh"

8. "Hymns Of Acrimony"

9. "Passage Of Annulment"

10. "Chapter Of Not Letting The Body Perish (M.O.R.T.E. pt2)".