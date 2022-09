W 2021 roku 42-letnia Anna Wyszkoni obchodziła jubileusz 25-lecia pracy artystycznej. Z tej okazji wydała album "Nieznośna lekkość hitu" i wyruszyła w trasę koncertową. Kto wie, czy w kolejnym ćwierćwieczu nie będzie raperką... Pierwszym do tego krokiem może być projekt, którym właśnie pochwaliła się na Instagramie.

"Wracam ze Szczecina, gdzie wraz z Reną i Liroyem nakręciliśmy teledysk do najnowszej piosenki Reny pt. 'Ciemna strona'. Numer porusza bardzo ważny problem, ale na razie nic więcej nie mogę ujawnić. Dopiero jak Rena pozwoli. Już nie mogę się doczekać, kiedy będziecie mogli posłuchać 'Ciemnej strony'. Rena, gratuluję, bo to niezwykły projekt, i dziękuję, że jestem jego częścią" - napisała Wyszkoni.

Reklama

Instagram Post

Z profili Reny i Liroy nie dowiadujemy się niczego więcej na temat tego tajemniczego projektu.

Liroy to pionier polskiego rapu. W ostatnich latach realizował się również jako polityk. Od 2015 do 2019 r. był posłem, dostał się do Sejmu z listy Kukiz'15. Teraz także współprowadzi firmę, która oferuje produkty konopne.

Rena to natomiast 34-letnia raperka ze Szczecina. Jej styl określany jest jako twardy, uliczny nurt w hip-hopie.