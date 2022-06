"365 dni" to film Barbary Białowąs oparty na książce Blanki Lipińskiej o tym samym tytule. Opowiada historię Laury (Anna-Maria Sieklucka), która pewnego dnia zostaje porwana przez mafioso Massimo (Michele Morrone), który daje jej 365 dni na pokochanie go.



Występ w tej produkcji był dla Siekluckiej momentem przełomowym. Wcześniej związana była przede wszystkim z teatrem, grała również epizodyczną rolę w "Na dobre i na złe". "Nie określałabym siebie mianem gwiazdy i nigdy nie będę tak o sobie myśleć. Ja po prostu wykonuję swoją pracę i w taki sposób siebie postrzegam. Dla mnie ta rola była niesamowitym wyzwaniem, przełamaniem siebie i wszystkich barier" - mówiła w 2020 roku w wywiadzie z naTemat.pl.

Reklama

Teraz internauci odkopali nagranie z 18-letnią aktorką w roli głównej. Na filmiku gwiazda śpiewa utwór "Nie ma, nie ma ciebie" z płyty "Kayah i Bregović".

Wideo Anna-Maria Sieklucka w Radio-Kurierze

Przed występem odpowiedziała reporterowi na kilka pytań. "Mam ambicje sceniczne. Moje największe marzenie to dostać się do szkoły aktorskiej, a w przyszłości być na scenie, grać w teatrze, wcielać się w różne postacie. Jeżeli mi nie wyjdzie, to swoją przyszłość poświęcę prawu i pójdę za śladami taty" - mówiła.