Anna Lewandowska na wspólnym zdjęciu z Jennifer Lopez

Anna Lewandowska miała okazję uczestniczyć w jednym z koncertów Jennifer Lopez, który odbył się w jednym z tureckich kurortów. Obie panie zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia, którym Lewandowska pochwaliła się w mediach społecznościowych.

W jednym z tureckich, nadmorskich kurortów - w hotelu Regnum Carya w Antalyi 6 sierpnia odbył się koncert jednej z największych popowych gwiazd.



Tamtejsi goście mogli posłuchać samej Jennifer Lopez, która została zaproszona w ramach swojej trasy "It's my Party Tour". Gwiazda wykonała zarówno swoje największe przeboje, jak też nowy singel "Medicine" ( posłuchaj! ).



Na koncercie tym znalazła się także Polka - trenerka Anna Lewandowska, która została zaproszona do Regnum Carya na koncert gwiazdy.



Lewandowska nie tylko miała okazję posłuchać J.Lo, ale także zrobić sobie z nią zdjęcie na ściance. Fotografią pochwaliła się w mediach społecznościowych.



Trenerka nie kryła zachwytu tym, że miała okazję spotkać się z gwiazdą, która jest dla niej ogromną motywacją. Nic dziwnego, J.Lo, choć skończyła 50 lat jest w świetnej formie, bardzo dba o kondycję, dużo ćwiczy i trzyma odpowiednią - zdrową - dietę.



Wideo