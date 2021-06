Anna Gąsienica-Byrcyn z "The Voice of Poland" prezentuje teledysk "Chowam się": Wszyscy potrzebujemy empatii

Finalistka 11. edycji "The Voice of Poland" Anna Gąsienica-Byrcyn wypuściła teledysk do swojej debiutanckiej piosenki "Chowam się".

Anna Gąsienica-Byrcyn prezentuje debiutancki teledysk /Apeture Studio /materiały prasowe

Urodzona w Kanadzie, ale mieszkająca w Zakopanem Ania Gąsienica-Byrcyn pochodzi z jednego z najstarszych podhalańskich rodów. Jej pradziadek Stanisław Gąsienica-Byrcyn był pionierem narciarstwa tatrzańskiego i jednym z najbardziej znanych i bohaterskich ratowników TOPR-u od 1909 roku.

Ania muzyką i śpiewaniem zajmuje się od 5. roku życia. Od 2018 r. występuje w zespole ludowym 9 Syił, z którym koncertowała od Kościeliska, aż po Pekin czy Delhi. Obecnie studiuje w Katowicach na wydziale jazzu w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Szeroka publiczność poznała ją w ostatniej edycji "The Voice of Poland". Podopieczna Edyty Górniak dotarła do samego finału, w którym triumfował Krystian Ochman.

"Mam nadzieję, że spotkasz dobrych ludzi na swojej drodze przygody z muzyką i będziesz miała szczęście" - mówiła w programie TVP Urszula Dudziak. "To było niesamowite. Twoja droga rozwoju w tym programie jest niezwykła" - zachwalał uczestniczkę w finale Michał Szpak.



Piosenka "Chowam się" utrzymana jest w stylistyce retro soul i r'n'b.

Muzykę skomponował Marcin Nierubiec, który ma na koncie współpracę z największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej, jak Maryla Rodowicz, Krzysztof Krawczyk, Michał Bajor, Bohdan Łazuka, Doda, Urszula, Gromee i inni.



Z kolei za tekst odpowiadają Ania Gąsienica-Byrcyn i Jan Karpiel.

Teledysk nakręciła Olga Czyżykiewicz, mająca na koncie klipy dla m.in. Sylwii Grzeszczak, Margaret, Sarsy, Kasi Cerekwickiej, Nataszy Urbańskiej, Magdy Femme, grup Wilki, Me And That Man, The Dumplings, Blauka czy Mike Skowron.

"Dedykujemy z Anią ten utwór wszystkim osobom nadwrażliwym, które czują, kochają i przeżywają świat mocniej. W trudnym czasie po pandemii wszyscy potrzebujemy empatii i bliskości drugiego człowieka" - mówi Marcin Nierubiec.

"Okres pandemii uświadomił mi, jak bardzo nasz świat jest kruchy, jednak ja wierzę w to, że to tylko etap przejściowy i że mimo wszystko czeka nas dobra i jasna przyszłość. I o tym właśnie jest piosenka 'Chowam się'" - dodaje Ania Byrcyn.