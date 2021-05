Anitta z nowym przebojem. Zobacz teledysk "Girl From Rio"

Światowa popowa supergwiazda Anitta wydała nowy singel "Girl from Rio".

Brazylijska popowa supergwiazda, Anitta, zaprezentowała nowy singel "Girl from Rio". Stanowi hołd dla rodzinnego miasta wokalistki, Rio de Janeiro. Unowocześniając melodię szlagieru "The Girl From Ipanema" na miarę XXI wieku, Anitta zaproponowała zmysłową odę dla kobiet z jej rodzinnego miasta. Podczas tegorocznych Latin American Music Awards, Anitta przyznała, że "Girl From Rio" to jej najukochańsza piosenka.

Anitta konsekwentnie podbija świat. Niedawno zawojowała wspomniane Latin American Music Awards, łącząc siły z Malumą, Wisinem i Mykiem Towersem w piosence "Mi Niña" i zabierając do domu statuetkę dla najlepszej artystki. Obecnie Anitta kończy prace nad piątym w karierze albumem.



Odkąd zdobyła rozgłos sześć lat temu, Anitta stała się jedną z wiodących artystek nowego pokolenia muzyki latynoamerykańskiej. Jako najpopularniejsza kobieca gwiazda popu z Brazylii, zgromadziła 52 miliony obserwujących na Instagramie i ponad 15 milionów subskrybentów na Youtube, przy ponad pięciu miliardach odsłon jej klipów.

Anitta uznana została przez Billboard za jedną z 15 najbardziej wpływowych osób w mediach społecznościowych. W lipcu 2013 roku wydała imienny album "Anitta", na który trafiło 14 utworów, w większości napisanych przez nią.



Druga płyta artystki, "Ritmo Perfeito", miała premierę w lipcu 2014 roku, a trzecia, "Bang" w 2016 roku. Album wypełniło 15 oryginalnych piosenek. Zestaw promował m.in. klip do tytułowego nagrania, który zgromadził ponad 405 milionów odsłon.



Jej ostatni longplay, "Kisses", który ukazał się w kwietniu 2019 roku, był pierwszym trzyjęzycznym dziełem w karierze Brazylijki. Na krążek trafiły piosenki zaśpiewane po hiszpańsku, portugalsku i angielsku. "Kisses" otrzymało nominację do nagrody Grammy w kategorii najlepsza muzyka współczesna.



Od 2014 roku, Anitta pięć razy z rzędu uznana została za najlepszego brazylijskiego wykonawcę podczas MTV Europe Music Awards. Była ponadto gwiazdą ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Rio w 2016 roku.



Wokalistka miała okazję współpracować z takimi gwiazdami jak: Madonna, Major Lazer, J Balvin, Diplo, Ozuna czy Maluma. Ostatnio wypuściła single "Tócame", "Fuego", "Loco" oraz "Me Gusta" r. Ostatni z utworów okazał się jednym z jej największych hitów, mając już ponad 223 miliony odtworzeń w serwisach streamingowych.