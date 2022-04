"Pracowałam nad tą płytą od blisko trzech lat. Album miał inny tytuł, inne oblicze, ale zawsze był odzwierciedleniem tego, kim jestem jako artystka. Jestem bardzo zadowolona z rezultatu, jaki osiągnęliśmy i cieszę się, że w końcu mogę przedstawić ten materiał w całości. Płyta reprezentuje mnie na wielu poziomach. Są tu dźwięki Brazylii, jak funk czy pagodão, które wywodzą się z miejsca, z którego pochodzę. Na albumie usłyszeć można jednak także to, co ukształtowało mój muzyczny gust, czyli hip hop i pop. W tych piosenkach słychać, że dobrze się bawię, że mam swobodę działania i jestem zainspirowana wszystkimi wersjami siebie samej" - opowiada Anitta.

Wydawnictwo "Versions of Me" poprzedzały single, które w sumie zdążyły już zgromadzić ponad 1 miliard streamów. Mowa oczywiście o przebojach "Envolver", "Boys Don't Cry", "Faking Love" (feat. Saweetie), "Girl From Rio" oraz "Me Gusta" (feat. Cardi B & Myke Towers).

Płyta "Versions of Me" spełnia obietnicę zawartą w tytule, ponieważ ukazuje różne wersje supergwiazdy, jaką jest Anitta. Na albumie pojawia się m.in. Ty Dolla $ign w gorącym, wakacyjnym "Gimme Your Number", będącym wariacją klasyka "La Bamba". Z kolei "I'd Rather Have Sex" to zmysłowy, uwodzicielski numer, a "Love You" to szczere, surowe emocje. Dalej znajdziemy "Ur Baby" (feat. Khalid) z klimatem R&B oraz multikulturowy banger "Que Rabao" (feat. Mr. Catra e Papatinho), w którym pojawiają się m.in. YG i MC Kevin o Chris. Tytułowy utwór "Versions of Me" to kwintesencja stylu Anitty w jednym utworze, a całość zamyka delikatne, a zarazem śmiałe i odważne "Love Me, Love Me".

Wspomniany hit "Envolver" niedawno dotarł do pierwszego miejsca isty Spotify Global, stając się tym samym pierwszym brazylijskim utworem na szczycie tego zestawienia. To również najwyżej notowany w XXI wieku singel brazylijskiego solisty na Billboard Hot 100. Oczywiście piosenka podbiła też internet, w tym TikTok, gdzie zainspirowała powstanie dwa milionów kreacji.

Tracklista "Versions of Me" prezentuje się następująco:

1."Envolver"

2."Gata" (with Chencho Corleone)

3."I’d Rather Have Sex"

4."Gimme Your Number" (with Ty Dolla $ign)

5."Maria Elegante" (feat. Afro B)

6."Love You"

7."Boys Don’t Cry"

8."Versions of Me"

9."Turn It Up"

10."Ur Baby" (feat. Khalid)

11."Girl From Rio"

12."Faking Love" (feat. Saweetie)

13."Que Rabão" (feat. Mr Catra e Papatinho) (with YG, MC Kevin o Crhis)

14."Me Gusta" (feat. Cardi B & Myke Towers)

15."Love Me, Love Me".