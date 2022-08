Brazylijska supergwiazda Anitta wraca z nowym singlem "Lobby", w którym wspiera ją Missy Elliott. Piosence towarzyszy teledysk, który wyreżyserował Arrad. Numer promuje rozszerzoną wersję płyty "Versions Of Me", którą wokalistka wydała 25 sierpnia.

Zwiastun "Lobby" pojawił się wcześniej na TikToku, wywołując powszechny zachwyt nowym utworem. "Szczerze mówiąc, nie mogę uwierzyć w to, co się teraz dzieje" - napisała Anitta na Instagramie zapowiadając kooperację z raperką.

Niedawno wokalistka zwiastowała rozszerzoną "Versions of Me" kuszącym teledyskiem do singla "Gata". Klip, który nakręcił Giovanni Bianco, zgromadził już ponad 2,1 miliona odsłon. W sierpniu Anitta zaprezentowała też utwór "El Que Espera" z Malumą, gdzie towarzyszący mu klip 5,3 milionów odsłon na Youtube.

Anitta na topie. Pobiła rekord Guinnessa

Ostatnie miesiące to bez wątpienia pasmo sukcesów dla artystki. Została nie tylko pierwszą brazylijską solistką, która wystąpił na festiwalu Coachella, lecz także trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa jako pierwsza latynoska artystka solowa, która osiągnęła najwyższą pozycję na Spotify Daily Global 100 z hitem "Envolver". Gdyby tego było mało, "Envolver" to w tym stuleciu najwyżej notowany singel na Billboard Hot 100 nagrany przez brazylijskiego solowego artystę.



Płyta "Versions of Me" zgromadziła już ponad miliard streamów i spotkała się z powszechny uznaniem krytyków. .

"Zachwycające globalne taneczne doświadczenie" - pisał dziennikarz "Rolling Stone'a", przyznając 4 na 5 gwiazdek. Równie wysoko dzieło ocenił magazyn "NME", pisząc o "ambitnym romansie gwiazdy, która dokładnie wie, czego chce". Pochwał nie szczędził także Stereogum ("Anitta ma szansę na wszelkie możliwe nagrody") czy Billboard ("równie retrospekcyjny co refleksyjny materiał, dzięki któremu Anitta jest niczym otwarta księga").