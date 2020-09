Anitta i Cardi B połączyły siły. Zobacz gorący teledysk "Me Gusta"

Brazylijska gwiazda popu Anitta do najnowszego singla "Me Gusta" zaprosiła raperkę Cardi B i pochodzącego z Portoryko Myke'a Towersa.

Anitta prezentuje teledysk z Cardi B /Buda Mendes /Getty Images

Pochodząca z Brazylii Larissa de Macedo Machado, czyli Anitta ( posłuchaj! ) to jedna z największych gwiazd latynoskiego popu. Jej teledyski notują wielomilionową oglądalność, a półki uginają się od kolejnych nagród.

Teraz połączyła siły z Amerykanką Cardi B (jej rodzice pochodzą z Dominikany i Trynidadu). W piosence pojawia się także raper i wokalista rodem z Portoryko - Myke Towers.



"Byłam jej taka wdzięczna. Ona nawet nie wie, ile to znaczy dla mojego kraju. Brazylia jest latynoskim krajem, ale jest inna od pozostałych państw, w których mówi się po hiszpańsku. W Brazylii mówi się po portugalsku, co powodowało trudne kulturowo rozmowy. Ale przybliżenie brazylijskiej kultury światu to jest coś tak wspaniałego, że nigdy nie będę w stanie jej się za to odwdzięczyć" - zachwyca się Anitta współpracą z Cardi B.

Sama raperka wcześniej podkreślała, że "uwielbia" piosenkę "Me Gusta".

"Kiedy ją tylko usłyszałem za pierwszym razem, zaczęłam sobie powtarzać refren w mojej głowie" - dodaje Cardi.

Nakręcony przez Daniela Russella klip w krótkim czasie stał się przebojem - w ciągu dwóch dni zanotował 15 mln odsłon.



Anitta pięć razy triumfowała w kategorii najlepszy brazylijski artysta MTV EMA. W 2017 r. Billboard umieścił ją na 15. miejscu swojej listy najbardziej wpływowych wykonawców w mediach społecznościowych. Obecnie obserwuje ją ponad 49 mln (Instagram), 15 mln (Facebook) i 11,8 mln (Twitter) fanów z całego świata.

"Me Gusta" rozpoczyna "nową erę" w karierze wokalistki.



W kwietniu 2019 r. do sprzedaży trafiła jej czwarta płyta "Kisses".

"Fani od dłuższego czasu prosili mnie o nowy album, więc jest to marzenie, o którego spełnieniu śniłam od dawna. Ale żeby zrobić to tak, jak chciałam, potrzebowałam czasu i poświęcenia. Trochę to zajęło, ale już jest! Pracowałam bardzo ciężko, żeby dopracować każdy szczegół. Mam nadzieję, że spodoba się wam tak bardzo jak mi" - opowiadała wówczas Anitta.

Na tym wydawnictwie Anitta podkreślała swoją autentyczność, choć zarazem część fanów zwracała uwagę na fakt, że wokalistka ma za sobą osiem operacji plastycznych poprawiających urodę. W przeszłości wokalistka powiększała biust, korygowała nos, przeszła liposukcję oraz operowała policzki.

Ta jednak zupełnie nie wstydzi się swojego nowego wyglądu i nie zamierza żałować podejmowanych przez siebie decyzji.