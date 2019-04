Anitta: Brazylijska piękność posyła całusy (nowa płyta "Kisses")

Znana do tej pory głównie z współpracy z innymi gwiazdami popu, brazylijska wokalistka Anitta wypuściła pierwszy wizualny album "Kisses", na którym znalazło się 10 piosenek z towarzyszącymi im teledyskami.

Kariera Anitty w Brazylii na dobre ruszyła w 2012 r., gdy zaproponowano jej kontrakt na fali popularności filmików z Youtube'a. Pierwsze kroki jako wokalistka stawiała w wieku 8 lat w jednym z katolickich kościołów w okolicach Rio de Janeiro.

26-letnia obecnie Larissa de Macedo Machado (to prawdziwe nazwisko Anitty) szybko wyrosła na jedną z największych gwiazd latynoskiego popu. Jej teledyski notują wielomilionową oglądalność, a półki uginają się od kolejnych nagród.

Pięć razy triumfowała w kategorii najlepszy brazylijski artysta MTV EMA. W 2017 r. Billboard umieścił ją na 15. miejscu swojej listy najbardziej wpływowych wykonawców w mediach społecznościowych. Obecnie obserwuje ją ponad 36 mln (Instagram), 13 mln (Facebook) i 8 mln (Twitter) fanów z całego świata.

"Kisses" to czwarta płyta w dorobku wokalistki i zarazem pierwszy wizualny album. Tym wydawnictwem Aniia rozpoczyna nowy etap swojej kariery.

Na płycie śpiewa w trzech językach (po portugalsku, hiszpańsku i angielsku), a współpracowali z nią m.in. Becky G, Ludmilla, Snoop Dogg, Papatinho, DJ Luian, Mambo Kingz, Swae Lee, Chris Marshall, Alesso, Prince Royce i Caetano Veloso.

"Fani od dłuższego czasu prosili mnie o nowy album, więc jest to marzenie, o którego spełnieniu śniłam od dawna. Ale żeby zrobić to tak, jak chciałam, potrzebowałam czasu i poświęcenia. Trochę to zajęło, ale już jest! Pracowałam bardzo ciężko, żeby dopracować każdy szczegół. Mam nadzieję, że spodoba się wam tak bardzo jak mi" - opowiada Anitta.



Anitta na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Rio (5 sierpnia 2016 r.)

Na swoim nowym wydawnictwie Anitta podkreśla swoją autentyczność, choć zarazem część fanów zwraca uwagę na fakt, że wokalistka ma za sobą osiem operacji plastycznych poprawiających urodę. Sama Anitta tłumaczyła, że była niezadowolona ze swojego wyglądu.

Każdy z 10 utworów odkrywa nową stronę artystki: romantyczną, zmysłową, dojrzałą itd. Koncept albumu został opracowany przez dyrektora artystycznego Giovanniego Bianco.

"Praca z Anittą jest zawsze wyzwaniem, ale jest też ekscytująca. Przy tym projekcie byłem zainspirowany wieloma kobietami, które żyją w Anicie. Są zupełnie inne, ale wszystkie są Anittą" - podkreśla Bianco.

Anitta poza własną dyskografią ma na koncie także bogatą listę gościnnych występów - wspierała m.in. Ritę Orę i Sofię Reyes, Major Lazer, Iggy Azaleę i J Balvina.

W listopadzie 2018 r. Netflix zaprezentował 6-odcinkową dokumentalną serię "Vai Anitta" opowiadającą o karierze pięknej Brazylijki.



