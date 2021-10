Anita Lipnicka zapowiada wyjątkowy album. Kiedy premiera?

"Wiele razy zastanawiałam się w życiu, jak potoczyłyby się moje losy, gdybym w 1995 roku nie wyjechała do Londynu. Niewątpliwie zupełnie inaczej. Jedno jest pewne: nie byłoby płyty 'Wszystko się może zdarzyć', która dokładnie dziś obchodzi swoje 25. urodziny!" - napisała w czwartek na Instagramie Anita Lipnicka.

Następnego dnia dowiodła, że ów wyjazd nie był bezowocny także z innego powodu. Na tzw. Zachodzie artyści rejestrują niektóre występy, by po latach prezentować je widowni jako "ekskluzywne" wydarzenia. Nie inaczej postąpiła Lipnicka.

W swoim najnowszym poście artystka najpierw podziękowała fanom za entuzjastyczne komentarze dotyczące jej pierwszej solowej płyty. "Za każdym razem, gdy dostaję od Was tyle światła i ciepła, uświadamiam sobie, że może jednak dobrze wybrałam zawód i powinnam nadal pisać i śpiewać piosenki. To tak na marginesie, byście nie myśleli, że jestem o tym bezustannie przekonana i że nie mam chwil zwątpienia. Potrzebuję Was tak, jak Wy opowiadacie o tym, jak mnie potrzebujecie" - napisała. Po tym wstępie ogłosiła, że niebawem ukaże się jej "wyjątkowy album" zawierający ścieżkę muzyczną oraz zapis wideo, nagrany pierwszego października tego roku w mazowieckiej Stodole Weselnej Ruchenka.

Jak oświadczyła artystka, już na początku roku 2020 wybrała się w Polskę, by świętować swój jubileusz. "Zabrałam ze sobą aż siedmioro muzyków, poszerzając skład o smyczkowe trio. Zamysł był taki, by zaprezentować piosenki z różnych okresów mojej twórczości w bardzo organicznym, akustycznym ujęciu. Instrumenty elektryczne zostały w domu. Zależało mi też na tym, by ta trasa nie tylko brzmiała, ale i wyglądała wyjątkowo. Dlatego gdziekolwiek się nie wybraliśmy, na scenie zakwitał magiczny ogród.

Udało nam się zagrać kilkanaście koncertów, prawie wszystkie wyprzedane do ostatniego miejsca. Z powodu pandemii trasa 'Intymnie' przedłużyła się w czasie aż do teraz. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło! W odpowiedzi na liczne prośby zarejestrowaliśmy jeden z naszych 'intymnych' występów. Tak, abyśmy mogli się nim cieszyć i przeżywać go już wiecznie!". Planowana data premiery albumu to 3 grudnia.