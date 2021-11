Ania Wyszkoni wspomina 25 lat na scenie. "Były ryzykowne momenty"

Utwory Anny Wyszkoni opowiadają takie historie, w których słuchacze mogą odnaleźć także cząstkę swojego życia. To powoduje, że każda jej kolejna piosenka, płyta czy trasa koncertowa są zawsze ciepło przyjmowane przez publiczność. Wokalistka przyznaje, że w ciągu ostatnich 25 lat w jej życiu wydarzyło się tak wiele, że mogłaby napisać książkę. Jednak na razie swoje wspomnienia woli podsumować muzycznie, bo w tym czuje się najlepiej.

"'Nieznośna Lekkość Hitu' to podsumowanie 25 lat mojej artystycznej drogi. Nie powiem, że to było mrugnięcie okiem, to był czas przepiękny i intensywny, czas wzlotów, upadków, pięknych sukcesów i na szczęście tylu przebojów, że uzbierało się na tę płytę" - wyznała gwiazda w wywiadzie z Newserią Lifestyle.

Reklama

Wokalistka przyznaje, że wybór nie był łatwy. Do każdego utworu ma bowiem sentyment, w powstanie każdego włożyła kawałek serca, dlatego też zanim podjęła ostateczną decyzję, musiała się chwilę zastanowić. Nie ukrywa, że w tej kwestii kierowała się również gustem swoich fanów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anna Wyszkoni: 25 lat mojej artystycznej drogi to był przepiękny czas sukcesów i wielu przebojów. Były też momenty trudne i ryzykowne Newseria Lifestyle

"Najpierw wybierałam te utwory, które wydawało mi się, że muszą znaleźć swoje miejsce na płycie podsumowującej, potem, kiedy wybrałam ponad 20, musiałam wyeliminować te, które wydawały mi się trochę mniej ważne. Trudne to było zadanie, bo musiałam patrzeć nie tylko na moje odczucia, ale również na to, czego oczekują fani. Na szczęście po 25 latach doświadczenia, po tysiącach koncertów mogłam zaobserwować, które piosenki dla moich fanów są ważniejsze, na które czekają bardziej i które doskonale znają" - stwierdziła Anna Wyszkoni.

Na jubileuszowej płycie znalazły się takie utwory jak: "Oczy szeroko zamknięte", "Czy ten pan i pani", "Z ciszą pośród czterech ścian" i "Wiem, że jesteś tam". Na krążku nie mogło też zabraknąć przeboju "Agnieszka". Tę piosenkę można usłyszeć zarówno w oryginale, jak i w nieco innej odsłonie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anna Wyszkoni o lockdownach Newseria Lifestyle

"'Agnieszka' pojawia się na tej płycie dwa razy, jedna wersja to wierne odtworzenie tego, co znali moi fani do tej pory, druga to zabawa muzyczna i bardzo interesujący dla mnie duet z Januszem Walczukiem, młodym artystą, raperem, który jest inteligentnym i błyskotliwym człowiekiem. Wspaniale pracowało mi się z nim w studiu i dobrze rozmawia mi się prywatnie. Bardzo się cieszę, że nasze drogi się splotły i mam wrażenie, że było nam to pisane. Janusz napisał o mnie w swojej piosence, ja zupełnie przypadkiem na tę piosenkę wpadłam, a potem wszystko potoczyło się już błyskawicznie" - mówi piosenkarka.

Jak podkreśla, "Agnieszka" to niezwykle ważny dla niej utwór. Ma świadomość, że gdyby nie ta piosenka, być może nie byłaby teraz w tym miejscu, w którym jest.

"Agnieszka" jest utworem przełomowym. Ta piosenka otworzyła nam z zespołem Łzy drzwi do wielkiej sceny. Dzięki temu utworowi zaczęto zapraszać nas na duże koncerty i festiwale, dzięki temu poznała nas też szersza rzesza fanów. I nie wyobrażam sobie, żeby tej piosenki nie było na tej płycie" - mówi.

Ania Wyszkoni kończy 40 lat 1 / 12 Szeroka publiczność poznała Anię Wyszkoni w drugiej połowie lat 90., kiedy to jako nastolatka dołączyła do zespołu Łzy. Z nim osiągnęła wielkie sukcesy liczone tysiącami sprzedanych albumów, platynowymi i złotymi płytami czy wieloma nagrodami (festiwal w Opolu, Polsat SuperHit Festival, Sopot Festival). Źródło: Reporter Autor: Piotr Fotek udostępnij

Anna Wyszkoni jest na scenie od 25 lat. Jej kariera nabrała rozpędu, kiedy była wokalistką zespołu Łzy. Choć po 14 latach ich drogi się rozeszły, to każde zdobyte wspólnie doświadczenie ukształtowało ją jako artystkę.

"Jeśli chodzi o moją drogę zawodową, to działo się naprawdę bardzo dużo. Były też momenty trudne, przełomowe, ryzykowne, takie jak chociażby odejście z zespołu Łzy. Ale jednak to wszystko sprawiało mi przyjemność, bo nawet te trudne, decydujące momenty okazywały się bardzo istotne i potrzebne w moim życiu" - kończy piosenkarka.

Solowo Anna Wyszkoni wydała cztery albumy: "Pan i Pani" (2009), "Życie jest w porządku" (2012), "Kolędy wielkie" (2015) i "Jestem tu nowa" (2017).