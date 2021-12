Ania Sama snuje "Opowieści". Posłuchaj nowej piosenki!

Ania Sama, czyli Anna Maciejczyk na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie. Jej przygoda z muzyką, a właściwie ze śpiewaniem zaczęła się w dorosłym życiu. Jest autorką słów oraz melodii. W czerwcu 2021 roku ukazał się jej debiutancki album, pt. "Śnienie".

Na albumie pojawiły się utwory stworzone z takimi producentami, jak Szymon Piotrowski, duet SARAPATA, Patrick The Pan i Hyper Son.

Tytułowy singiel został zakwalifikowany do półfinału prestiżowego International Songwritting Competiton w marcu 2021.

Reklama

Wideo youtube

Ania Sama i Jarek Jurkiewicz - "Opowieści"

Wideo youtube

"'Opowieści' to piosenka napisana dla moich rodziców. To moja podróż w czasie do ich młodości. Czasem żyjemy z kimś kogo znamy tylko z jednej perspektywy, relacji rodzinnej czy romantycznej, jeśli jest to partner. Nie mamy możliwości poznać ich z tej zupełnie koleżeńskiej strony, by móc zobaczyć ich w całości. Co ich ukształtowało, że zachowują się teraz w określony sposób. Zadawałam sobie te pytania i bardzo mocno natchnęło mnie to do napisania tego utworu" - mówi o piosence Ania Sama.

Piosenka został stworzona z Jarkiem Jurkiewiczem, który znany jest również z duetu Jarząbek-Jurkiewicz. Jarek to gitarzysta nieokreślony gatunkowo, wykładowca na wyższej uczelni oraz wielbiciel literatury i teatru. Z wykształcenia jest filozofem.

"Z Jarkiem poznaliśmy się na początku 2021 roku i od tej pory między nami jest muzyczna chemia, która pozwoliła nam stworzyć razem już kilka kompozycji, które sukcesywnie będziemy publikować. 'Opowieści' to pierwsza z nich" - dodaje Ania.