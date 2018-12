Ania Karwan: Znamy datę premiery debiutanckiej płyty finalistki "The Voice of Poland"

15 lutego 2019 r. ukaże się debiutancki album Ani Karwan, finalistki siódmej edycji "The Voice of Poland".

Ania Karwan w przeszłości współpracowała m.in. z Moniką Brodką i Sidneyem Polakiem. Brała również udział w sesjach nagraniowych wraz z Andrzejem Piasecznym, Edytą Górniak, Mariką, Sobotą i Kasią Cerekwicką. Stworzyła również popularny remiks przeboju "Aleja gwiazd" Zdzisławy Sośnickiej wraz z Matheo (wykorzystany w filmie Tomasza Bagińskiego "Legendy Polskie"). Gościła także na płycie grupy Afromental.



Na swoim koncie ma także nagrane piosenki do serialu "Hela w opałach" oraz do filmów "Świadek koronny", "Pitbull, "Listy do M" i "Kochaj i tańcz". Zastąpiła również Kasię Kurzawską w zespole SOFA i zagrała z grupą m.in. na Open'er Festival.

W 2016 roku Karwan zgłosiła się do programu "The Voice of Poland". Jej wykonanie "Purple Rain" Prince'a zachwyciło trenerów, a ponadto zostało dostrzeżone na świecie, czego dowodem jest włączenie go do zestawienia "Top Ten Global Voice 2016".

Ostatecznie Karwan w programie dotarła do finału, gdzie zajęła trzecie miejsce, przegrywając jedynie z Weroniką Curyło i Mateuszem Grędzińskim.

W TVP można było zobaczyć ją również w serialu "Barwy szczęścia", gdzie prezentowała również swój repertuar.



Po "The Voice of Poland" Karwan trafiła pod skrzydła 2trackrecords, nowej wytwórni założonej przez Sławka Mroczka i Bogdana Kondrackiego - członka formacji Kobong i producenta płyt Dawida Podsiadły, Ani Dąbrowskiej i Brodki.

Debiutancki album wokalistki ukaże się ostatecznie 15 lutego 2019 roku.

Pierwszym singlem zapowiadającym płytę był utwór "Głupcy", który w zaledwie 4 miesiące od premiery zyskał ponad 6 milionów odsłon na YouTube. Jednak "Głupcy" to tylko jeden z odcieni nadchodzącej płyty. Jeszcze przed premierą albumu, poznamy drugi singel, ukazujący nieco inną stronę wydawnictwa.

Na płycie i podczas koncertów fani usłyszą kilkanaście bardzo osobistych i szczerych, muzycznych opowieści. W trakcie trasy nie zabraknie też utworów, które na stałe wpisały się w repertuar Ani sprzed debiutu, m.in. wspomniany "Purple Rain".

"Moje spotkanie z Bogdanem Kondrackim jest wielką nagrodą za 18 lat szukania siebie. Przed nami koncerty, na których zaproszę was do wysłuchania niełatwej, ale pięknej historii mojego życia. Czekam z niecierpliwością na wyjście z tą płytą na scenę" - zapowiada Ania Karwan.

"Ania jest prawdziwą diwą. Jest nie tylko wrażliwa, hipermuzykalna i bardzo kreatywna w studiu, ale jest też artystką świadomą, która potrafi zbudować piosenkę od początku do końca wywołując ciarki na plecach. Niewiele wokalistek w Polsce (i nie tylko) ma takie możliwości wokalne" - mówi Bogdan Kondracki.

