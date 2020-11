Angelus Apatrida: Szczegóły siódmego albumu

Hiszpanie z thrashowej formacji Angelus Apatrida przygotowali nową płytę.

Angelus Apatrida zapowiedzieli nowy album /materiał zewnętrzny

Materiał zatytułowany po prostu "Angelus Apatrida" nagrano w hiszpańskim studiu Baboon Records, gdzie odpowiedzialnemu za produkcję zespołowi towarzyszył Juanan López. Mastering wykonał Christopher "Zeuss" Harris (Rob Zombie, Overkill, Hatebreed, Municipal Waste, Shadows Fall) w Planet-Z w USA.

Okładkę siódmego albumu grupy obchodzącej w tym roku 20. urodziny zaprojektował ponownie węgierski artysta Gyula Havancsák, którego prace zdobią też płyty m.in. Annihilator, Destruction i Stratovatius.

Longplay "Angelus Apatrida" trafi na rynek 5 lutego 2021 roku nakładem niemieckiej Century Media Records (CD, winyl, kaseta, cyfrowo).

Do "Bleed The Crown", pierwszego singla z płyty "Angelus Apatrida" powstał teledysk. Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Angelus Apatrida Bleed The Crown

Oto lista utworów albumu "Angelus Apatrida":



1. "Indoctrinate"

2. "Bleed The Crown"

3. "The Age Of Disinformation"

4. "Rise Or Fall"

5. "Childhood's End"

6. "Disposable Liberty"

7. "We Stand Alone"

8. "Through The Glass"

9. "Empire Of Shame"

10. "Into The Well".