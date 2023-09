Angelus Apatrida: Album "Aftermath" gotowy. Kiedy premiera?

Ósmy album podopiecznych niemieckiej Century Media Records nagrano ponownie w hiszpańskim studiu Baboon, gdzie za konsoletą po raz kolejny zasiadł Juan Angel López. Za miks i mastering odpowiadał amerykański fachowiec Christopher "Zeuss" Harris, który - podobnie jak węgierski autor okładki "Aftermath" Gyula Havancsák - nie po raz pierwszy współpracował z Angelus Apatrida.

Na nowej płycie Hiszpanów nie zabrakło też gości, w utworze "Snob" wystąpił bowiem Jamey Jasta, wokalista amerykańskiego Hatebreed; w kompozycji "Vultures And Butterflies" zaśpiewał Todd La Torre z waszyngtońskiego Queensryche; w numerze "What Kills Us All" usłyszymy z kolei głos hiszpańskiego wokalisty Sergio Rodrígueza Fernándeza alias Sho-Hai; a w "Fire Eyes" zagrał gościnnie Pablo García z hiszpańskiej grupy WarCry.

Longplay "Aftermath" będzie mieć swą premierę 20 października (m.in. w edycji CD i na winylu).

Teledysk do nowego utworu "To Whom It May Concern" Angelus Apatrida możecie zobaczyć poniżej:

Sprawdźcie także wideoklip do wypuszczonego w sierpniu singla "Cold":

Na płycie "Aftermath" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Scavenger"

2. "Cold"

3. "Snob"

4. "Fire Eyes"

5. "Rats"

6. "To Whom It May Concern"

7. "Gernika"

8. "I Am Hatred"

9. "What Kills Us All"

10. "Vultures And Butterflies".