Angelika Zaworka "Żelka" z "Idola": Nie jestem jeszcze gotowa na płytę

Żelka stawia dopiero pierwsze kroki na polskiej scenie muzycznej, dlatego nie robi żadnych dalekosiężnych planów. Jej celem jest przede wszystkim tworzenie dobrej muzyki, nagrywanie przemyślanych utworów i zbudowanie stałej bazy odbiorców.

W "Idolu" Angelika Zaworka nazywana Żelką odpadła przed ścisłym finałem. Jako jedyna w programie otrzymała nagrodę specjalną - Kryształowe Serce za miłość do muzyki.

Show Polsatu powrócił po 12 latach przerwy wiosną 2017 r. Uczestników oceniało jury w składzie: Elżbieta Zapendowska, Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video).

"Jest trochę rąbnięta i to jest na plus" - oceniał Żelkę na castingu Wojtek Łuszczykiewicz.

23-letnia obecnie wokalistka z Prószkowa koło Opola była jednym z bardziej charakterystycznych uczestników programu, który jednak spadł z anteny raptem po jednej serii po reaktywacji.

Żelka zdradza, że pracuje nad materiałem na debiutancką płytę, ale nie jest jeszcze w pełni gotowa na takie wydawnictwo. W połowie marca ukazał się natomiast jej drugi singel "Kamień".

"Ciągle pracuję nad materiałem, jest go już sporo. Natomiast, jeżeli chodzi o jakieś większe wydawnictwo, na album będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Chyba jeszcze nie jestem po prostu gotowa, żeby wydać pełnometrażową płytę. Natomiast planuję w niedalekiej przyszłości wydać EP-kę. Z koncertami na razie też jest trudno, jeszcze chwilę muszę powalczyć ze swoją rozpoznawalnością. Chciałabym, żeby więcej ludzi mnie znało, pokochało i żeby bawili się ze mną na koncertach" - mówi agencji Newseria Lifestyle Żelka.

Debiutancki singel Żelki "Za swoje" ukazał się pod koniec września 2018 r.

Wokalistka tłumaczy, że chciałaby wnieść do polskiej muzyki nową jakość. Stawia przede wszystkim na niebanalne teksty oraz wyjątkową mieszkankę rocka i muzyki lat 80.

Autorami nagrania "Kamień" są Juliusz Kamil (obecnie juror "Śpiewajmy razem. All Together Now") i współpracujący z Tede Sir Mich.

W klipie obok Żelki wystąpili także uczestnik "Top Model" Szymon Chrobok i Jakub Sypuła.

"Przede wszystkim chciałabym udowodnić sobie, że można robić fajną muzę, że można tym zarażać ludzi, że niekoniecznie trzeba się podpinać pod jakieś stereotypy, że można zrobić coś nowego, coś świeżego, ale jednocześnie połączyć to ze starszym klimatem tak jak to robię w swojej muzie" - mówi Żelka.

Na castingu do "Idola" Żelka pojawiła się w różowej czapce i spodniach moro. Zauroczyła jury nie tylko swoich luzackim strojem, lecz także charakterem i charyzmą. Wokalistka przyznaje, że udział w tym programie dał jej możliwość sprawdzenia swoich umiejętności wokalnych i był dużą lekcją pokory.

"Od 'Idola' wszystko się zaczęło i już na tamtym starcie zaczął się u mnie duży progres. Już nawet nie chodzi o samo śpiewanie, bo to już jest rzecz jasna, że im więcej śpiewasz i pracujesz w studio profesjonalnie, tym więcej się uczysz, ale też o mnie samą, jeżeli chodzi o jakieś moje spojrzenie na różne sprawy, o moje jakieś tam zachowania czy rzeczy modowe" - opowiada Żelka.

Choć nie udało jej się wygrać 5. edycji "Idola" i odpadła też przed ścisłym finałem, to mimo wszystko zdobyła popularność i w dużej mierze czuje się wygraną. Zdobyła sympatię widzów nie tylko ze względu na głos, lecz także ze względu na bezpośredniość, otwartość i optymizm.



"Myślę, że mi się udało. Osiągnęłam to, co chciałam. Zobaczyli mnie ludzie, sprawdziłam się, pokochałam inną muzę, nauczyłam się wielu rzeczy, więc mi się udało, zrobiłam to, co chciałam. Myślę, że warto jest próbować. Jestem dziewczyną z ulicy, która po prostu poszła na casting, chciała spróbować i bum, udało się. To w dzisiejszych czasach chyba najlepsza forma, jeżeli chce się tak naprawdę na poważnie sprawdzić. Bo śpiewanie to jedno, ale praca z kamerami czy z ludźmi, to drugie" - mówi Żelka.

Na co dzień Żelka wychowuje kilkuletnią córeczkę, pracuje w piekarni i śpiewa na weselach.

"Myślę, że jestem osobą bardzo energetyczną, przyjazną, do czasu oczywiście, jak ktoś mi nie zajdzie za skórę. Jestem bardzo rozważną osobą, strachliwą czasami, bo nie wszystkie sytuacje sobie pozwalają na otwartość i luzik, gdzieś są granice. Na pewno różnię się bardzo od tej postaci scenicznej, bo scenicznie jestem, może nie zła i nie dobra, ale jestem taka ostra, wulgarna, mam swój charakter, a w domu pas" - dodaje Żelka.