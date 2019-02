Angelica Hale robi furorę. Złoty Przycisk w "America's Got Talent: The Champions" [WIDEO]

Ponad 22,5 mln wyświetleń ma już występ Angeliki Hale w "America's Got Talent: The Champions". 11-letnia wokalistka po przeszczepie nerki otrzymała Złoty Przycisk i awansowała od razu do finałów.

Angelica Hale awansowała do finałów "America's Got Talent: The Champions" /Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

7 stycznia na antenie NBC zadebiutował nowy program "America's Got Talent: The Champions".

Jurorami zostali Simon Cowell, znana ze Spice Girls wokalistka Mel B, modelka Heidi Klum oraz komik i aktor Howie Mandel.

W show biorą udział zwycięzcy i uczestnicy różnych światowych mutacji "Mam talent" (Australia, Anglia, Belgia, Czechy i Słowacja, Dania, Niemcy, Francja, Hiszpania, Holandia, Włochy, Rosja, Ukraina i Republika Południowej Afryki).

Lista uczestników liczy sobie 50 nazwisk - są na niej m.in. wokaliści, iluzjoniści, tancerze, połykacze mieczy, komicy, magicy, akrobaci i żonglerzy.

Za nami już odcinki castingowe - ze Złotymi Przyciskami od jurorów awansowali wokalistki Susan Boyle, Kechi Okwuchi i Angelica Hale, miotacze nożami Deadly Games oraz artystka malująca piaskiem Ksenia Simonova.

Występ 11-letniej Angeliki robi furorę w sieci - wideo z jej wykonaniem piosenki "Fight Song" z repertuaru Rachel Platten zanotowało już ponad 22,5 mln odsłon. Awans zapewnił młodej wokalistce Howie Mendel. Niesamowita jest też reakcja Angeliki, która zalała się łzami wzruszenia.



Szersza publiczność poznała dziewczynkę w lipcu 2017 r. Wtedy Angelica pojawiła się na castingu do amerykańskiej wersji "Mam talent".

Przed zgłoszeniem się do programu Hale miała poważne problemy zdrowotne. W wieku czterech lat dziewczynka zaraziła się sepsą, co ostatecznie sprawiło, że musiała przejść operację transplantacji nerki. Dawcą okazała się matka Angeliki, Eve.

Wideo Angelica Hale Receives Golden Buzzer From Howie Mandel! - America's Got Talent: The Champions