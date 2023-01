Andrzej Śliwa nie żyje. Miał 55 lat

"Zmarł Andrzej Śliwa, pochodzący z Krynek z Gminy Brody, znany muzyk, kompozytor, gitarzysta założyciel zespołu Mr.Lonely" - napisano na Facebooku Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach.

Kim był Andrzej Śliwa?

Andrzej Śliwa był gitarzystą, realizatorem dźwięku. Działał też jako instruktor muzyki.

Studiował w Świętokrzyskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W latach 90. był liderem zespołu Mr. Lonely. Pracował między innymi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku i Starachowickim Centrum Kultury.

W ostatnich latach mieszkał i pracował za granicą. Wcześniej pracował też w placówkach kulturowych w Starachowicach i Wąchocku, gdzie angażował się na rzecz lokalnej kultury oraz działał przy organizacji imprez rozrywkowych.

Reklama

W 2012 roku Andrzej Śliwa razem z Kapelą Sołtysa z Wąchocka wystąpił w programie "Must Be The Music". W zespole grał na gitarze.



Wideo Kapela Sołtysa z Wąchocka

Wideo Andrzej Śliwa & Mr.Lonely [Tylko puste miejsca ]