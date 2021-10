​Andrea Meyer Haugen nie żyje. To jedna z ofiar łucznika w Kongsberg

W ataku łucznika, do którego doszło w miejscowości Kongsberg pod Oslo, zginęły cztery kobiety i jeden mężczyzna w wieku między 15 a 70 lat. Okazało się, że jedną z ofiar była 51-letnia Andrea Meyer Haugen, nazywana Wiedźmą Mgieł - Nebelhexë.

Liczba ofiar śmiertelnych ataku jest największą w Norwegii od czasu masakry na wyspie Utoya, dokonanej przez Andersa Breivika w 2011 roku. W zamachu zginęło wtedy 77 osób.

Pochodząca z Niemiec Andrea Meyer była kompozytorką, pisarką, modelką i aktorką. Jako swoje inspiracje wymieniała m.in. Kate Bush i Cocteau Twins.

Początkowo tworzyła scenariusze do m.in. horrorów. Była autorką książki o niemieckiej duchowości i mitologii - "The Ancients Fire of Midgard". Jej teksty krytykujące religie (sama określała się jako poganka) często publikowały norweskie tabloidy i magazyny.

Wideo Hagalaz' Runedance - Where the Lonely Souls Go

W połowie lat 90. zaczęła tworzyć i nagrywać muzykę pod szyldem Aghast i Hagalaz' Runedance. Wtedy też gościnnie wsparła metalowe grupy Cradle Of Filth i Satyricon.

Andrea Meyer była żoną Tomasa Haugena, lepiej znanego na metalowej scenie jako Samoth. Z muzykiem znanym z m.in. Emperor, Zyklon, Gorgoroth, Satyricon i Arcturus ma córkę Alvę. Samoth brał udział w nagraniach płyty "The Winds That Sang of Midgard's Fate" Hagalaz' Runedance.

Jako Nebelhexë miała na koncie wspólną EP-kę "Don't Kill the Animals" z amerykańską artystką Jarboe.