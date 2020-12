Andrea Bocelli w nadzwyczajnym koncercie "Believe in Christmas". Zobacz jego duet z córką

Koncert transmitowany na żywo na cały świat z Teatru Królewskiego w Parmie odbył się 12 grudnia 2020. Poniżej możecie zobaczyć też wspólny występ Bocellego i jego córki Virginii.

Andrea Bocelli zaśpiewał ze swoją córką /Clemens Bilan /Getty Images

Po bijącej wszelkie rekordy transmisji z historycznym występem wielkanocnym w Katedrze Duomo w Mediolanie, Andrea Bocelli powrócił w te Święta z nowym albumem "Believe" i spektakularnym wydarzeniem na żywo z przepięknej sali Teatru Królewskiego w Parmie we Włoszech, które odbyło się 12 grudnia.

Muzyczne przedsięwzięcie zaprezentowane w najwyższej jakości obrazu i dźwięku z udziałem Andrei, muzyków oraz gości specjalnych, było transmitowane do fanów na całym świecie w godzinach dopasowanych odpowiednio do ich stref czasowych. Bocelli połączył siły z dyrektorem kreatywnym Franco Dragone (najbardziej znanym ze swojej przełomowej współpracy z Cirque Du Soleil), aby stworzyć magiczny występ.

Poniżej możecie zobaczyć wykonanie utworu "Hallelujah" Leonarda Cohena przez słynnego śpiewaka oraz jego ośmioletnią córkę Virginię:

Wideo Andrea Bocelli - Hallelujah (live at Teatro Regio di Parma)

Przedsięwzięciu towarzyszyło wydanie nowego albumu Andrei Bocellego, "Believe". Współprodukowana przez Stevena Mercurio oraz Haydna Bendalla płyta zawiera duety z Alison Krauss i Cecilią Bartoli - dwiema artystkami, których charakterystyczne głosy rozpoznawane są na całym świecie. Do kolekcji utworów trafiła również premierowa kompozycja wieloletniego współpracownika Bocellego, nieżyjącego już włoskiego kompozytora Ennio Morricone. Na płycie "Believe" znalazł się także utwór "Gratia Plena", zamykający ścieżkę dźwiękową cenionego przez krytyków filmu "Fatima".

W czasie, który sprawił, że świat się zatrzymał, Bocelli pobił wszelkie rekordy swoim niezwykle emocjonalnym solowym koncertem "Muzyka Nadziei", transmitowanym na żywo z Katedry Duomo w Mediolanie. Występ Bocellego zgromadził rekordową publiczność w Niedzielę Wielkanocną - wysłuchały go miliony osób na całym świecie. Jako jeden z największych muzycznych występów na żywo wszech czasów, który zgromadził ponad trzy miliony widzów jednocześnie, osiągnął zarazem największą liczbę jednoczesnych odbiorców koncertu muzyki klasycznej w historii Youtube'a. Wideo z tego wydarzenia miało ponad 28 milionów wyświetleń na całym świecie w ciągu pierwszych 24 godzin.

Wideo Andrea Bocelli: Amazing Grace – Music For Hope (Live From Duomo di Milano)